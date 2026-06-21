Doliu la Hollywood! A murit regizorul serialului-fenomen ”Friends”

James Burrows, legendarul regizor și producător american de televiziune, considerat „regele sitcom-urilor”, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 85 de ani. Cu o carieră excepțională ce s-a întins pe mai bine de cinci decenii, Burrows a fost geniul creativ din spatele unora dintre cele mai iubite comedii din istoria televiziunii, precum Friends, Cheers sau Taxi.

James Burrows s-a stins din viață în data de 19 iunie 2026. Decesul a survenit în mod pașnic în somn. Anunțul trist a fost făcut de către familia regizorului, care a transmis un mesaj emoționant.

„Sărbătorim viața extraordinară și moștenirea de durată a lui James «Jimmy» Burrows, care s-a stins din viață în pace astăzi, înconjurat de familia sa iubitoare. Timp de mai bine de cinci decenii, Burrows a fost unul dintre cei mai influenți și iubiți regizori din istoria televiziunii. Ca regizor legendar, mentor și forță creativă, el a ajutat la modelarea unor generații întregi de comedie și a adus o bucurie nemăsurată publicului din întreaga lume”, se arată în mesajul transmis de familie.

James Burrows s-a stins din viață

James Burrows și-a câștigat renumele în spatele camerelor de filmat, regizând peste o mie de episoade din seriale de succes, inclusiv Cheers, Taxi, Will & Grace sau Friends.

„Când regizez un serial TV, încerc să ating acel punct optim în care cel mai bun scenariu se întâlnește cu cea mai bună interpretare și cea mai bună chimie între actori. Atingerea acelui moment exact generează cele mai dulci și mai durabile râsete”, a scris James Burrows în memoriile sale, „Directed by James Burrows”, publicate în 2022.

Regizorul era renumit pentru modul în care reușea să creeze o chimie autentică între actori, el fiind cel care a dus întreaga distribuție Friends într-o excursie la Las Vegas chiar înainte ca serialul să fie difuzat, avertizându-i că aceea era „ultima lor șansă de a rămâne anonimi”

James Burrows s-a născut în anul 1940 în Los Angeles, dar a crescut în New York, unde a făcut parte din Corul de Copii al Operei Metropolitane. Tatăl său, Abe Burrows, a fost un faimos scriitor și regizor de teatru, cunoscut pentru spectacolele de pe Broadway, precum „Guys and Dolls”.

Regizorul a urmat exemplul tatălui său și a studiat regia la Yale School of Drama. Acesta și-a făcut debutul în televiziune în anul 1974, regizând episoade din seriale celebre precum The Mary Tyler Moore Show și Laverne & Shirley.

De asemenea, acesta a regizat 243 din cele 273 de episoade ale serialului Cheers, dar și toate cele 246 de episoade din Will & Grace. Tot el a creat și episoadele-pilot ale unor seriale de succes precum Two and a Half Men și The Big Bang Theory.

„Jimmy Burrows a fost omul din spatele cortinei. Știa cum să ne facă să râdem, ce butoane să apese și era un adevărat maestru în a scoate maximum din fiecare glumă. Pierderea sa pentru lumea comediei TV este de neînlocuit”, a transmis NBC, rețeaua care a difuzat multe dintre serialele regizate de el.

CITEȘTE ȘI:

O celebră influenceriță a murit la doar 36 de ani. Trei copii au rămas acum orfani de mamă

Doliu la Hollywood! Actorul și soția lui, morți după un incendiu devastator