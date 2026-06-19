Doliu la Hollywood! Actorul și soția lui, morți după un incendiu devastator

Lumea filmului și a televiziunii este în stare de șoc după moartea actorului Paul Avery, cunoscut publicului pentru rolul său din celebrul serial „All My Children”. Artistul și soția lui, Sheila Avery, și-au pierdut viața în urma unui incendiu violent care le-a cuprins locuința din New Jersey.

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de 16 iunie, cu puțin înainte de ora 01:00. Autoritățile au fost alertate că o casă de pe Mohican Road, în localitatea Blairstown, este cuprinsă de flăcări și că în interior s-ar afla persoane blocate.

Când echipele de intervenție au ajuns la fața locului, incendiul era deja în floare. Pompierii au intrat în locuință și i-au găsit pe Paul și Sheila Avery inconștienți. Cei doi au fost scoși de urgență din casă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, eforturile medicilor nu au fost suficiente. Actorul și soția sa au fost transportați la spital în stare critică, însă au murit la scurt timp după internare. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza exactă a incendiului, iar ancheta este în desfășurare.

Cine a fost Paul Avery

Pentru milioane de telespectatori, Paul Avery a rămas celebrul Hughie, barmanul localului Foxy’s din serialul „All My Children”, producție în care a jucat timp de 12 ani.

Actorul a apărut în numeroase filme și producții TV încă din anii ’70. Unul dintre primele sale roluri importante a fost în filmul „Superman” din 1978, unde a interpretat un cameraman de televiziune.

Moartea lui a provocat un val de emoție în comunitatea din Blairstown, acolo unde era extrem de apreciat. Cei care l-au cunoscut spun că Paul Avery a fost mult mai mult decât un actor.

„Am primit un telefon în care mi s-a spus ce s-a întâmplat și, pur și simplu, nu mi-a venit să cred. Îmi plăcea să spun despre Paul că era cel mai interesant om din lume, pentru că exact asta era. Dacă te gândești la tot ce a făcut de-a lungul vieții – actorie, parașutism, veteran al războiului din Vietnam, fondator de ziar – era cu adevărat remarcabil. Moartea lui va lăsa un gol imens. Nu doar în Blairstown, ci și în localitățile din jur. Cred că ne va lipsi enorm și vom realiza tot mai mult acest lucru pe măsură ce timpul va trece.”, a declarat Joe Phalon, unul dintre apropiații actorului.

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