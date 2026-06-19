Acasă » Știri » Doliu la Hollywood! Actorul și soția lui, morți după un incendiu devastator

Doliu la Hollywood! Actorul și soția lui, morți după un incendiu devastator

De: Simona Vlad 19/06/2026 | 22:55
Doliu la Hollywood! Actorul și soția lui, morți după un incendiu devastator
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Lumea filmului și a televiziunii este în stare de șoc după moartea actorului Paul Avery, cunoscut publicului pentru rolul său din celebrul serial „All My Children”. Artistul și soția lui, Sheila Avery, și-au pierdut viața în urma unui incendiu violent care le-a cuprins locuința din New Jersey.

Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de 16 iunie, cu puțin înainte de ora 01:00. Autoritățile au fost alertate că o casă de pe Mohican Road, în localitatea Blairstown, este cuprinsă de flăcări și că în interior s-ar afla persoane blocate.

Când echipele de intervenție au ajuns la fața locului, incendiul era deja în floare. Pompierii au intrat în locuință și i-au găsit pe Paul și Sheila Avery inconștienți. Cei doi au fost scoși de urgență din casă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, eforturile medicilor nu au fost suficiente. Actorul și soția sa au fost transportați la spital în stare critică, însă au murit la scurt timp după internare. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza exactă a incendiului, iar ancheta este în desfășurare.

Cine a fost Paul Avery

Pentru milioane de telespectatori, Paul Avery a rămas celebrul Hughie, barmanul localului Foxy’s din serialul „All My Children”, producție în care a jucat timp de 12 ani.

Actorul a apărut în numeroase filme și producții TV încă din anii ’70. Unul dintre primele sale roluri importante a fost în filmul „Superman” din 1978, unde a interpretat un cameraman de televiziune.

Moartea lui a provocat un val de emoție în comunitatea din Blairstown, acolo unde era extrem de apreciat. Cei care l-au cunoscut spun că Paul Avery a fost mult mai mult decât un actor.

„Am primit un telefon în care mi s-a spus ce s-a întâmplat și, pur și simplu, nu mi-a venit să cred. Îmi plăcea să spun despre Paul că era cel mai interesant om din lume, pentru că exact asta era. Dacă te gândești la tot ce a făcut de-a lungul vieții – actorie, parașutism, veteran al războiului din Vietnam, fondator de ziar – era cu adevărat remarcabil. Moartea lui va lăsa un gol imens. Nu doar în Blairstown, ci și în localitățile din jur. Cred că ne va lipsi enorm și vom realiza tot mai mult acest lucru pe măsură ce timpul va trece.”, a declarat Joe Phalon, unul dintre apropiații actorului.

CITEȘTE ȘI:

Turist de 18 ani, ucis într-un accident cu o trăsură trasă de cai în Central Park. Tragedia reaprinde controversa din jurul industriei din New York

Însărcinată în ultimul trimestru, vedeta Netflix a surprins fanii cu o coregrafie spectaculoasă. „Aș face orice ca să iasă acest copil”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avertisment pentru români! Unde poți folosi telefonul fără costuri suplimentare
Știri
Avertisment pentru români! Unde poți folosi telefonul fără costuri suplimentare
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el. Nu poate să stea”
Știri
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el. Nu poate să stea”
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Mediafax
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, unde a încercat să se mutileze. Era sub influența substanțelor interzise
Gandul.ro
Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, unde a încercat...
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Traian Băsescu, apel la calm în PNL: „Dacă liberalii și-ar reduce temperatura, ar trebui să sprijine trecerea guvernului”
Adevarul
Traian Băsescu, apel la calm în PNL: „Dacă liberalii și-ar reduce temperatura, ar...
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Digi24
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7....
DE VIS! Care este destinația supranumită „Maldivele Europei”, cu plaje cu nisip alb și ape turcoaz
Mediafax
DE VIS! Care este destinația supranumită „Maldivele Europei”, cu plaje cu nisip alb...
Parteneri
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
SURSE: Cheloo ar fi ajuns la Psihiatrie după ce și-ar fi provocat o rană la gât. Polițiștii au intervenit de urgență
Click.ro
SURSE: Cheloo ar fi ajuns la Psihiatrie după ce și-ar fi provocat o rană la...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Promotor.ro
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, unde a încercat să se mutileze. Era sub influența substanțelor interzise
Gandul.ro
Cheloo a fost dus de urgență la spitalul de psihiatrie, unde a încercat să se...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Avertisment pentru români! Unde poți folosi telefonul fără costuri suplimentare
Avertisment pentru români! Unde poți folosi telefonul fără costuri suplimentare
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el. Nu poate să stea”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el. Nu poate să stea”
O celebră influenceriță a murit la doar 36 de ani. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
O celebră influenceriță a murit la doar 36 de ani. Trei copii au rămas acum orfani de mamă
Tragedie în Arad. Șoferul unui microbuz cu pasageri a murit după ce i s-a făcut rău la volan. Vehiculul ...
Tragedie în Arad. Șoferul unui microbuz cu pasageri a murit după ce i s-a făcut rău la volan. Vehiculul a ajuns în câmp
Noi detalii despre moartea actriței Daveigh Chase. Unde a dispărut timp de 10 ani
Noi detalii despre moartea actriței Daveigh Chase. Unde a dispărut timp de 10 ani
Noua plăcere interzisă a Generației Z. Tinerii renunță la alcool, dar devin dependenți de cofeină
Noua plăcere interzisă a Generației Z. Tinerii renunță la alcool, dar devin dependenți de cofeină
Vezi toate știrile