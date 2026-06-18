Însărcinată în ultimul trimestru, vedeta Netflix a surprins fanii cu o coregrafie spectaculoasă. „Aș face orice ca să iasă acest copil”

Kelcey Wetterberg, una dintre cele mai îndrăgite figuri din documentarul Netflix „America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”, a demonstrat că sarcina nu îi poate diminua energia. În ultimul trimestru de sarcină, fosta majoretă a executat celebra coregrafie „Thunderstruck”, stârnind reacții entuziaste din partea fanilor și a fostelor sale colege de echipă.

A revenit la celebra coregrafie care a făcut-o cunoscută

Kelcey Wetterberg, în vârstă de 29 de ani, a devenit cunoscută publicului după apariția în serialul Netflix „America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”, unde și-a împărțit timpul între activitatea de majoretă și cariera de asistentă medicală pediatrică.

Deși s-a retras din echipa Dallas Cowboys Cheerleaders în 2024, după cinci sezoane, Wetterberg a demonstrat că nu și-a pierdut deloc talentul.

Într-un videoclip publicat pe Instagram pe 17 iunie, viitoarea mamă apare plimbându-se pe marginea unui teren de fotbal, purtând un tricou bleumarin al echipei Dallas Cowboys.

La începutul filmării, ea glumește:

„Aș face orice ca să iasă acest copil.”

Soțul său, Nate Crnkovich, îi răspunde imediat:

„Orice?!”

În acel moment, Kelcey începe să execute celebra coregrafie „Thunderstruck”, una dintre cele mai cunoscute rutine ale Dallas Cowboys Cheerleaders, spre amuzamentul celor care o urmăreau.

Reacțiile colegelor: „Mă sperii!”

Videoclipul a devenit rapid viral printre fanele echipei și fostele sale colege.

După ce a încheiat coregrafia și s-a ridicat zâmbitoare de pe gazon, Wetterberg a explicat în descrierea postării motivul gestului său.

„În onoarea sezonului 3 din America’s Sweethearts… ceva ce nimeni nu mi-a cerut. Abia aștept să urmăresc toate episoadele cu prietenele mele!”, a scris ea.

Actuala majoretă Dallas Cowboys Cheerleaders, Kleine Powell, a reacționat imediat:

„KELCEY, CUM REUȘEȘTI ASTA? MĂ SPERII!”

Nici soțul ei nu a ratat ocazia unei glume și a provocat-o să execute și celebrul „jump split”.

„Fă și un jump split”, i-a spus acesta.

Răspunsul lui Kelcey a venit instant:

„Îl fac dacă îl faci și tu.”

O altă fostă colegă, Charly Barby, a comentat entuziasmată:

„TE IUBESC! DOAMNE, CE SUPERFEMEIE!”

Așteaptă primul copil în luna iulie

Kelcey Wetterberg și Nate Crnkovich au anunțat în ianuarie că vor deveni părinți pentru prima dată.

Vestea a fost făcută publică printr-un videoclip emoționant postat pe Instagram, în care cei doi pictau pe un perete alb mesajul „BABY CRNK JULY 2026”.

„Baby Crnkovich vine în curând. Ești deja atât de iubit și de dorit, micuțule!”, a scris Wetterberg în dreptul imaginilor.

La finalul clipului, cei doi s-au sărutat și au arătat fotografiile ecografiei.

Anunțul a venit la puțin peste o săptămână după ce și-au sărbătorit primul an de căsnicie.

O poveste de dragoste începută în Omaha

Kelcey Wetterberg și Nate Crnkovich s-au căsătorit pe 30 decembrie 2024 într-o ceremonie restrânsă organizată într-o biserică catolică, în prezența familiilor apropiate.

A doua zi, cei doi și-au reînnoit jurămintele într-o petrecere mult mai amplă organizată la Leo Ballroom din Omaha, Nebraska, orașul în care au crescut amândoi.

Crnkovich este actor și asistent medical, iar cei doi au împărtășit frecvent pe rețelele sociale momente din viața lor de cuplu.

Viața între spital și terenul de fotbal

În perioada în care făcea parte din Dallas Cowboys Cheerleaders, Wetterberg avea și un loc de muncă solicitant cu normă întreagă ca asistentă medicală pediatrică.

În primul sezon al documentarului Netflix, ea explica cât de dificil era să combine cele două cariere.

„DCC este mai degrabă un job part-time. Ca asistentă medicală lucrez între 7:30 dimineața și 4:30 după-amiaza, apoi merg la antrenamente și ajung acasă la miezul nopții, uneori chiar la ora 1:00.”

Deși s-a retras din echipă, Kelcey continuă să colaboreze cu organizația în calitate de membră „All-Star”, oferind sprijin echipei și participând la diverse proiecte alături de antrenoarea Kelli Finglass și coregrafa Judy Trammell.

Iar dacă reacțiile stârnite de ultimul ei videoclip sunt un indiciu, fanele Dallas Cowboys Cheerleaders nu au uitat-o și nici nu par pregătite să o vadă renunțând definitiv la dans.

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