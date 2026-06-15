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Soția lui Gio Reyna este însărcinată! Fotbalistul a făcut anunțul într-un mod inedit, pe teren

De: Irina Maria Daniela 15/06/2026 | 08:30
Soția lui Gio Reyna este însărcinată! Fotbalistul a făcut anunțul într-un mod inedit, pe teren
Soția lui Gio Reyna este însărcinată. Sursa foto: Profimedia
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În timpul partidei Paraguay – SUA, Gio Reyna le-a dat fanilor săi o veste plăcută într-un mod inedit. Acesta a dezvăluit că va deveni tată, după ce a înscris un gol în timpul partidei. Anunțul a fost făcut într-un mod inedit: fotbalistul a luat balonul și l-a pus sub tricou, imitând o burtă de gravidă.

Soția lui Gio Reyna este însărcinată

Golul marcat de Gio Reyna a fost modul prin care s-a încheiat seara de vineri pentru naționala de fotbal a Statelor Unite. În timp ce se bucura pe teren după ce a marcat și colegii de adunau spre el, pentru a sărbători în grup, Gio Reyna a făcut un anunț important.

Și-a pus balonul sub tricou și astfel le-a dat de înțeles tuturor care îl priveau, din tribune sau la TV, că urmează să devină tătic.

„Soția mea este însărcinată”, a dezvăluit Reyna după meci, potrivit New York Times.

Fotbalistul Gio Reyna va fi tătic


La aproape două ore de la golul pe care l-a marcat, o execuție cunoscută în fotbal sub numele de trivela, a confirmat sarcina soției anunțată pe teren. Inițial, Reyna și-a sărbătorit golul ducându-și mâinile la urechi.

Este un gest interpretat de mulți ca o referire la criticile și controversele care l-au urmărit în ultimii ani. Totuși, el a explicat după meci că a fost „doar ceva între mine și prietenii mei”.

După care și-a pus mingea sub tricou și a dus degetul mare la gură, un gest prin care jucătorii își dedică golurile partenerelor însărcinate.

Chloe Reyna, însărcinată cu primul copil al cuplului

Cu toate că familia a aflat în urmă cu câteva luni că vor avea un bebeluș, fanii fotbalistului nu au bănuit nimic.

„Știu de câteva luni”, a spus Reyna. „Așteptam momentul perfect pentru a anunța sarcina. Și acesta mi s-a părut momentul potrivit.”

Momentul ales a fost unul special: părinții săi, foștii internaționali americani Claudio Reyna și Danielle Reyna, dar și Chloe, îi spuneau constant să șuteze mai des și să fie uneori mai egoist pe teren. A făcut exact acest lucru în minutul 98, alegând o execuție rară și dificilă, cu exteriorul piciorului drept.

„Întrebările astea sunt mereu dificile pentru mine. Sincer, când joc nu prea gândesc. Fac pur și simplu ceea ce mi se pare natural. Eram într-o poziție bună, am primit o pasă excelentă și am văzut colțul lung”, a spus Gio Reyna despre golul marcat împotriva Paraguayului.

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