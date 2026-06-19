Turist de 18 ani, ucis într-un accident cu o trăsură trasă de cai în Central Park. Tragedia reaprinde controversa din jurul industriei din New York

Un turist indian în vârstă de 18 ani și-a pierdut viața după ce a căzut dintr-o trăsură trasă de cai care s-a speriat, a scăpat de sub control și s-a răsturnat în Central Park. Accidentul, al optulea incident legat de cai înregistrat în zonă în ultimele 13 luni, a relansat dezbaterea privind interzicerea trăsurilor trase de cai în New York.

Cum s-a produs tragedia

Romanch Mahajan, un turist de 18 ani venit din India pentru a vizita New York-ul, a murit după un accident petrecut miercuri după-amiază în Central Park.

Potrivit autorităților, tânărul se afla într-o trăsură trasă de cai împreună cu alți trei pasageri, când animalul s-a speriat și a pornit în galop pe West Drive. Trăsura a lovit o altă trăsură și s-a răsturnat în apropierea restaurantului Tavern on the Green.

Accidentul a avut loc în zona Cherry Hill, la intersecția dintre West 72nd Street și West Drive, cu puțin înainte de ora 15:00. Cel puțin doi pasageri au fost proiectați din vehicul.

Mahajan a fost transportat la spital în stare critică, însă a murit ulterior din cauza rănilor suferite. Ceilalți pasageri ar fi refuzat îngrijirile medicale.

Departamentul de Poliție din New York a precizat că ancheta este în desfășurare.

Ipoteza anchetatorilor: vizitiul făcea fotografii

Alexander Kemp, reprezentant al sindicatului TWU Local 100, care reprezintă vizitii și proprietarii de trăsuri, a declarat că informațiile preliminare indică faptul că vizitiul s-ar fi îndepărtat de cal pentru a face fotografii pasagerilor.

„Se pare că vizitiul se afla la cel puțin o lungime de braț distanță de calul său pentru a face o fotografie pasagerilor din trăsură. Acest lucru este inacceptabil. Un vizitiu nu ar trebui niciodată să părăsească trăsura pentru a face fotografii”, a afirmat Kemp.

Potrivit ABC News, calul implicat în accident lucra în Central Park de doar șase săptămâni. Proprietarul trăsurii l-a suspendat pe vizitiu pe termen nedeterminat, iar calul va fi retras definitiv din activitate.

Sindicatul a anunțat că susține o anchetă completă și a solicitat îmbunătățirea pregătirii profesionale a vizitiilor, examinări mai stricte și reguli suplimentare pentru introducerea cailor noi în activitate.

Reacția administrației parcului

Central Park Conservancy a transmis un mesaj de condoleanțe familiei tânărului și a reluat apelurile pentru interzicerea trăsurilor trase de cai. Un purtător de cuvânt al organizației a declarat:

„Suntem absolut devastați să aflăm că Romanch Mahajan, vizitatorul de 18 ani rănit în incidentul cu trăsura de astăzi, a murit. Acesta a adăugat: „Aceasta este tragedia de care ne-am temut atunci când, anul trecut, am cerut pentru prima dată interzicerea trăsurilor trase de cai în Central Park din cauza riscurilor pe care le reprezintă pentru siguranța și sănătatea publică.”

Organizația susține că moartea lui Mahajan demonstrează pericolele unei industrii pe care o consideră depășită.

„Un tânăr a venit să se bucure de parc și și-a pierdut viața. Acesta nu este un preț acceptabil pentru o industrie depășită care funcționează în mijlocul unuia dintre cele mai frecvent utilizate spații publice din America”, a transmis reprezentantul Central Park Conservancy.

Senator: „Trăsurile trase de cai nu își au locul într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume”

În urma tragediei, senatorul statului New York, Erik Bottcher, a cerut din nou adoptarea așa-numitei Legi Ryder, care prevede interzicerea trăsurilor trase de cai și oferirea unor programe de reconversie profesională pentru vizitii.

„Sunt profund îndurerat de moartea tragică a unui vizitator de 18 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut dintr-o trăsură trasă de cai în Central Park”, a declarat politicianul.

Bottcher a legat accidentul de alte incidente recente petrecute în parc.

„Această tragedie are loc la doar câteva zile după ce un alt cal de trăsură s-a prăbușit și a murit în Central Park și la numai câteva săptămâni după ce un alt accident cu trăsură a rănit un vizitiu. Aceste incidente ne reamintesc dureros că trăsurile trase de cai nu își au locul în mijlocul unuia dintre cele mai aglomerate orașe din lume”, a afirmat senatorul.

Al optulea incident în 13 luni

Potrivit Central Park Conservancy, accidentul de miercuri reprezintă al optulea incident legat de cai produs în și în jurul Central Park în ultimele 13 luni.

Tragedia a avut loc la doar câteva zile după ce un cal de trăsură pe nume Deniz s-a prăbușit și a murit în apropiere de West 72nd Street și West Drive, în timp ce transporta turiști. De asemenea, în luna mai, o altă trăsură s-a răsturnat după ce un cal s-a speriat și a lovit un alt vehicul.

Susținătorii Legii Ryder afirmă că avertismentele privind riscurile asociate acestei activități există de ani de zile.

„De ani de zile, activiștii avertizează că era doar o chestiune de timp până când avea să se producă o altă vătămare gravă sau o nouă pierdere de vieți omenești. Astăzi, aceste avertismente au devenit o realitate devastatoare”, a declarat Erik Bottcher. Senatorul a concluzionat că autoritățile locale ar trebui să acționeze rapid: „Consiliul Municipal ar trebui să supună fără întârziere la vot Legea Ryder și să pună capăt, în sfârșit, industriei trăsurilor trase de cai din New York.”

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