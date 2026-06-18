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Doliu în cinematografie! Un actor din celebrul serial „Dallas” a murit

De: Emanuela Cristescu 18/06/2026 | 11:08
Doliu în cinematografie! Un actor din celebrul serial „Dallas” a murit
Doliu în cinematografie! Un actor din celebrul serial „Dallas” a murit
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William Smithers, actorul care l-a interpretat pe sângerosul magnat Jeremy Wendell în legendarul serial „Dallas”, a murit la venerabila vârstă de 98 de ani. Cu o carieră absolut uriașă și peste 400 de proiecte la activ, titanul a lăsat în urmă o moștenire culturală de neegalat.

Actorul și-a dat ultima suflare pe 26 mai în Santa Barbara, California, acolo unde a trăit retras și măcinat de dorul soției sale, care a murit în anul 2022.

Un celebru actor din „Dallas” a murit

William Smithers a fost un actor respectat de teatru și televiziune, începându-și ascensiunea pe Broadway alături de nume colosale precum Olivia de Havilland, Richard Burton sau Bruce Dern. În 1965, a cucerit Los Angeles-ul și a bifat apariții de colecție în producții cult ca „Peyton Place”, „Star Trek” sau filmul „Papillon”, unde a jucat alături de legendarul Steve McQueen.

Doliu în cinematografie! Un actor din celebrul serial „Dallas” a murit
William Smithers din celebrul serial „Dallas” a murit

Însă rolul care l-a transformat într-o figură iconică a fost cel din „Dallas”, unde, în calitate de CEO al WestStar Oil, l-a înfruntat direct pe temutul J.R. Ewing. Timp de 50 de episoade, duelul lor a ținut milioane de oameni cu sufletul la gură. Smithers a recunoscut că munca alături de Larry Hagman era extrem de dificilă.

„Să lucrez cu Larry a fost întotdeauna o provocare, pentru că personajele noastre erau mereu rivale, așa cum prevedea scenariul. Larry era un actor foarte puternic. Simțeam că trebuia să fiu la cel mai înalt nivel al meu atunci când jucam alături de el. Era o experiență extrem de stimulatoare”, a spus el.

A fost implicat în numeroase scandaluri

Deși avea un succes formidabil, n-a primit niciodată bani măsura celebrității. Nemulțumit de sumele primite, actorul s-a certat cu producătorii și a părăsit serialul cu scandal.

„Agentul meu era convins că vor accepta suma pe care o cerusem, însă nu au făcut-o. Așa s-a încheiat toată povestea”, a povestit actorul.

William Smithers nu a fost doar un actor excepțional, ci și un bărbat cu un caracter de fier. În 1976, el a declanșat un scandal monstru la Hollywood după ce a dat în judecată gigantul MGM. Încălcarea unei clauze contractuale legate de bani și poziția pe generic a fost scânteia care a aprins totul. Deși un director de top l-a amenințat că îi va distruge cariera și îl va interzice în industrie, Smithers nu s-a lăsat intimidat.

„La început, Smithers a cedat în fața acestei amenințări, însă când încălcările s-au repetat în ciuda protestelor sale, a decis să ia atitudine, chiar dacă avocatul său l-a avertizat că și-ar putea pune în pericol cariera”, au povestit apropiații.

Starul a câștigat bătălia juridică, iar cazul său a devenit atât de celebru încât și astăzi este predat studenților de la drept. Ulterior, el s-a refugiat în proiecte de suflet, înființând un teatru radiofonic și producând emisiuni TV alături de marea lui iubire, Lorraine.

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