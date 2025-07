O mai ții minte pe Pamela din Dallas? Cum arată acum și ce viață de coșmar a ajuns să trăiasca Victoria Principal

Victoria Principal a fost, de departe, cea mai iubită actriță din serialul fenomen Dallas. A fost desemnată de mai multe ori, una dintre cele frumoase actrițe de la Hollywood, iar multe românce au văzut-o drept model în anii `80, când îi copiau coafura sau stilul vestimentar. Actrița care a interpretat-o pe Pamela și-a păstrat trăsăturile frumoase, chiar dacă vârsta de 75 de ani își spune cuvântul. Totuși, viața ei nu a fost una ușoară și chiar a trecut prin momente de coșmar.

Victoria Principal a fost una dintre cele mai râvnite apariții din showbiz-ul internațional. Celebra actriță făcea ravagii pe vremea când apărea în serialul fenomen Dallas. În anii `80, multe românce îi copiau coafura și stilul vestimentar și își doreau să arate exact ca ea. Posterele cu ea împânzeau pereții din cinematografele din toată lumea pentru că era considerată cea mai frumoasă actriță din Dallas. Totuși, viața ei nu a fost presărată doar cu părți bune, ci a trecut prin multe momente dificile.

Ce viață de coșmar a ajuns să trăiasca Victoria Principal

Victoria Principal a devenit cunoscută, după ce a obținut primul ei rol în pelicula The Life and Times of Judge Roy Bean’ din 1972, regizată de John Huston. După ce a fost la audiții pentru serialul Dallas, actrița a primit rolul Pamelei Barnes Ewing, soția lui Bobby Ewing, interpretat de Patrick Duffy.

„Încă din clipa când am citit scenariul mi-am dorit foarte mult să fac parte din distribuție, nici nu-mi puteam imagina că nu voi fi Pam”, spunea Victoria Principal pentru presa internațională.

A fost considerată una dintre cele mai inteligente actrițe din Dallas pentru că ar fi fost capabilă să-și negocieze singură contractul, încât să poată juca și-n diferite reclame. După 9 ani în rolul Pamelei, Victoria s-a bucurat de un succes enorm la nivel internațional. A devenit cunoscută publicului larg, pentru că serialul devenise celebru în toată lumea. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor și din lumea cinematografiei, actrița a devenit femeie de afaceri. Vedeta s-a reprofilat și chiar și-a deschis propria firmă de produse cosmetice.

Totul părea să meargă bine pe plan profesional, însă actrița a avut de întâmpinat mai multe obstacole în viața personală. La începutul acestui an, Victoria Principal a mărturisit că se confruntă cu o boală care nu îi dă pace – pneumonie. Mai mult decât atât, ea s-a numărat, în acea perioadă, printre persoanele afectate de incendiile forestiere devastatoare din California, fiind obligată să își părăsească locuința.

„Ca mii de alte persoane, am fost strămutată. Maggie este cu mine, caii și caprele sunt în prezent în siguranță, iar mulți prieteni minunați s-au asigurat că nu mă simt singură. În prezent, mă lupt cu pneumonie, ceea ce mi-a făcut imposibilă ieșirea și oferirea de ajutor practic altor victime ale incendiilor de vegetație. Așa că, în loc să mă las învinsă de aceste circumstanțe, mi-am folosit Fundația pentru a ajunge la cei mai afectați și a-i ajuta. Sunt sigură că va fi nevoie de mai mult timp. Fiecare dintre noi poate găsi o modalitate de a cere ajutor sau de a oferi ajutor. Există atât de multe modalități de a oferi dragoste, compasiune și asistență. În mijlocul acestei tragedii extraordinare, fie ca noi toți să ne unim cu umanitatea”, a scris celebra actriță, pe pagina ei de Instagram, la jumătatea lunii ianuarie a acestui an.

Pamela din Dallas, probleme în dragoste

Actrița care a jucat-o pe Pamela din Dallas a avut parte de ghinioane și la capitolul dragoste. Chris Skinner a fost primul ei soț. Cei doi s-au căsătorit după doar trei întâlniri, în 1976, iar doi ani mai târziu au decis să se separe. Actorul, cu 7 ani mai tânăr decât vedeta, a spus, în procesul de divorț, că își dorea o parteneră care să stea mai mult pe acasă. De asemenea, au existat și acuzații de infidelitate.

La scurt timp după divorț, Victoria Principal a început o relație cu Andy Gibb, unul dintre soliștii trupei „Bee Gees”, care era, de asemenea, mai tânăr decât ea. Nu au stat prea mult împreună. Cei doi s-au despărțit din cauza dependenței de droguri a artistului. Ulterior, în 1985, actrița a îmbrăcat din nou rochia de mireasă la nunta cu chirurgului plastician Harry Glassma. Atunci a crezut că a găsit în sfârșit fericirea, dar finalul a fost marcat de controverse.

Victoria și Harry au format un cuplu timp de 21 de ani, după care au decis să divorțeze. Separarea a fost una cu scandal, afectând-o foarte tare pe actriță. Vedeta din Dallas a susținut că a fost bătută soțul ei. Astfel, bărbatul a fost acuzat de vătămare corporală și arestat pentru o perioadă scurtă. În cele din urmă, s-a ales doar cu o amendă. La rândul lui, bărbatul a declarat că soția sa devenise violentă din cauza consumului de alcool și a fost nevoit să se apere.

În 2008, cei doi au divorțat oficial. Atunci, Victoria Principal a primit o nouă lovitură – a fost nevoită să îi cedeze 50 de milioane de dolari, adică jumătate din averea ei. Cei doi semnaseră un contract prenupțial, dar situația a luat o turnură neașteptată. Actrița a susținut tot timpul că aspectul ei se datorează unul stil de viață sănătos, iar Harry Glassma a amenințat-o că va dezvălui operațiile estetice pe care i le-a făcut.