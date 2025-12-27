Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru”

Adriana Bahmuțeanu a râs cu un ochi și a plâns cu altul de Crăciun. Ce a pățit bruneta: „Timpul va rezolva și acest lucru”

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 12:46
Toate vedetele și-au ținut prietenii virtuali la curent cu atmosfera din casele de Crăciun, cadourile pe care le-au primit și fericirea pe care au simțit-o. Printre ele s-a numărat și Adriana Bahmuțeanu, doar că nu a avut niște Sărbători așa cum și-ar fi dorit. Motivul? O durere îi apasă sufletul. Toate detaliile în articol. 

Anul 2025 a fost unul greu pentru Adriana Bahmuțeanu, plin de încercări și probleme în zona familiei. Vedeta și-a petrecut mult timp în instanța în încercarea disperată de a-și lua copiii înapoi, după dispariția lui Silviu Prigoană. 

Astfel, pentru că nu a reușit nici până în prezent să facă acest lucru, Adriana Bahmuțeanu a fost nevoită să își petreacă Sărbătorile departe de cei doi băieți ai ei. Acest lucru i-a stricat Crăciunul, dar vedeta s-a bucurat măcar de prezența soțului ei și a fiului acestuia. 

”Avem cel mai liniștit Crăciun trăit si simțit vreodată în viețile noastre! Acasă, fără mese festive pompoase, fără zgomot, agitație, fără  goana după cumpărături inutile! Și, da, timpul petrecut împreună este cel mai prețios dintre toate…timpul acela tihnit, fără deșteptător dimineața, fără stres, fără agitație, timpul in care ai vreme sa vorbești cu cei dragi tot ce-ti trece prin cap și îți dai voie sa-ti fie lene… Asta e de fapt esența sărbătorii, sa stai in tihna, sa dai iubire necondiționată si sa știi ca primești tot iubire pura!!! Și sa n-ai timp sa pui o poza pe rețele fiindcă trăiești momentul prețios și n-ai vreme sa te mai și fotografiezi!!! 

Bine, da, lipsește o parte importantă a familiei dar timpul va rezolva și acest lucru! Până atunci să ne păstram speranța! Lăudat fie Domnul! Crăciun fericit și sărbători liniștite tuturor!”, a scris Adriana Bahmuțeanu, pe rețelele de socializare. 

