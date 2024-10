Linda Gray, actrița iconică din serialul american „Dallas” din anii ’80, se pregătește să revină la renumita fermă Southfork Ranch, dar de data aceasta ca o fantomă.

Vedeta în vârstă de 84 de ani, care a portretizat-o pe Sue Ellen, soția lui JR Ewing, co-produce o comedie romantică în care va juca rolul unei fantome care bântuie faimoasa fermă din serial.

Surse apropiate au dezvăluit reporterilor VARIETY că Gray este dornică să îl readucă pe ecran și pe Patrick Duffy, în vârstă de 75 de ani, ca „partenerul ei supranatural”. Duffy este cunoscut pentru rolul lui Bobby Ewing, cumnatul lui Sue Ellen din serialul „Dallas”, care s-a încheiat în 1991, după 13 sezoane.

O sursă din domeniul producției de film a declarat: „Gray vrea ca Duffy și ea să aibă o ultimă apariție comună în locul în care amândoi au devenit nume cunoscute în anii 1980”.

Ce a nemulțumit-o pe vedetă la încheierea serialului „Dallas”

Sursa a declarat că Gray ar fi rămas nemulțumită de concluzia noii serii “Dallas”, din anii 2000, care o arată pe Sue Ellen căzând din nou în patima băuturii, ipostază despre care ea crede că a dezamăgit mulți fani.

„Noul ei film nu va fi o continuare în toată regula a saga Ewing, dar ea speră că Patrick va face echipă cu ea pentru a le oferi acelor fani încheierea pe care nu au primit-o – cu câteva râsete pe drum”, a declarat sursa sus menționată.

Cu cine ar urma să colaboreze vedeta la noul său proiect

Linda Gray ar urma să colaboreze cu Larry Thompson, producător executiv de filme de televiziune, pentru un film, o comedie romantică cu tente scary, care să aibă loc la Southfork Ranch – locația reală care a servit drept decor pentru serialul de succes din anii 1980. Gray și Thompson au lucrat deja împreună în decembrie anul trecut la filmul de succes Lifetime TV „Ladies of the 80s: A Divas Christmas”.

Gray și Thompson promovează un proiect în care Gray (și posibil colegul ei din „Dallas”, Patrick Duffy) joacă rolul unor fantome care bântuie Southfork Ranch. Ei interpretează personaje noi – și nu personajele care i-au făcut celebri din „Dallas” – și pentru că Southfork funcționează independent ca un loc real pentru filmări și turism, filmatul pe locație acolo este legal.

Dar, dincolo de distribuția similară și poate unele referințe ironice, nu există nicio legătură cu „Dallas”.

Ce ar trata noul film amplasat la Southfork Ranch

Scenariul filmului, scris de Will Keck, autorul cărții „When You Step Upon a Star”, se concentrează asupra unei vedete pop în stilul lui Taylor Swift, care întâmpină probleme la filmarea unui videoclip pe tema Crăciunului la Southfork, din cauza unor „ocupanți ilegali supranaturali”.

Fiind vorba de un film pe tema sărbătorilor, fantomele conspiră pentru a o împiedica pe tânăra vedetă să se îndrăgostească de chipeșul îngrijitor al casei.

Gray, care și-a reluat rolul în sezoanele din „Dallas” produse din 2012 până în 2014, nu a făcut încă o declarație publică despre viitoarea comedie romantică, a cărei producție este programată să înceapă la sfârșitul acestui an.

A câta reuniune „Dallas” ar marca producția noului film

În cazul în care Gray și Duffy ar juca împreună, ar fi o doua reuniune pentru vedetele din „Dallas”. Serialul a fost difuzat de CBS între 1978 și 1993, apoi o continuare a fost difuzată pe TNT, între 2012 și 2014 – până când moartea starului Larry Hagman a dus la anularea serialului.

Cu toate acestea, „Dallas” rămâne un serial iubit de fani și stă la baza unei reuniuni a distribuției care va avea loc la Southfork între 25 și 27 octombrie. Gray și Duffy sunt printre vedetele așteptate să participe. O altă reuniune „Dallas” a avut loc în martie anul trecut la Burbank.

Ce dramă a trăit vedeta în viața personală

Din 1962 până în 1983 Gray a fost căsătorită cu Ed Thrasher, un director de artă și fotograf. Din căsătorie au rezultat doi copii: Jeff Thrasher și Kehly Sloane (o actriță care a apărut în Dallas-ul original ca secretara lui Sue Ellen când aceasta conducea Valentine Lingerie); Jeff a murit de leucemie în noiembrie 2020.

