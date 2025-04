Șoc și trădare la Hollywood! Actrița din serialul momentului și-a lăsat logodnicul baltă chiar înainte de nuntă! Paparazzi au surprins-o apoi cu alt actor celebru!

Sydney Sweeney, vedeta din The White Lotus, serial foarte apreciat de români, trăiește de asemenea o viață ca în filme! După ce au apărut informații că i-ar fi dat papucii logodnicului său, Jonathan Davino, chiar înainte de nuntă, după 7 ani de relație, acum s-a lăsat fotografiată alături de colegul său din Anyone But You, Glen Powell, într-o atmosferă destinsă la o cină în Texas. Conform surselor, Sydney ar fi venit la nunta surorii lui Glen, dar fanii au observat imediat chimia evidentă dintre cei doi!

Sydney Sweeney și logodnicul ei, Jonathan Davino, s-au despărțit definitiv după ce actrița și-a anulat nunta la începutul acestei luni.

„Este exact acolo unde își dorește să fie. Majoritatea oamenilor ar fi copleșiți de programul ei de muncă din acest an, dar nu și Syd. Ea este concentrată doar pe muncă acum și este foarte entuziasmată de toate proiectele sale”, a spus o sursă pentru People, confirmând ruptura dintre cei doi.

La scurt timp, au apărut mai multe zvonuri cum că Sweeney ar avea, de fapt, o nouă relație, scrie E! ONLINE.

Recent, ea a fost fotografiată împreună cu un alt actor din “Anyone But You”, Glen Powell mai exact, într-un restaurant din Texas.

După ce au primit un pont anonim, reporterii de publicația Deux Moi au publicat fotografii cu cei doi în timpul unei cine la Joe Leo, un restaurant cu specific texano-mexican din Dallas.

Un alt pont îi informase pe reporteri că Sydney ar fi venit la Dallas pentru a fi prezentă la nunta surorii lui Glen, Leslie.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, Leslie Powell, o cântăreață și compozitoare care a lucrat la “Anyone But You”, a distribuit pe Instagram Stories o fotografie de la ceremonia de căsătorie.

Relația dintre Sydney și Glen – un caz de „viața reală imită filmul”?

Dacă zvonurile se dovedesc adevărate, s-ar putea spune că Sydney Sweeney și Glen Powell au reinterpretat – doar că în viața reală – intriga din film.

În comedia romantică din 2023 “Anyone But You”, personajele jucate de Sydney și Glen se reîntâlnesc în Australia, pentru a participa la nunta surorilor lor. Acolo, cei doi se prefac că ar fi un cuplu, și chiar se luptă cu atracția reală pe care o simt unul pentru celălalt.

Totul vine după ce avuseseră o primă întâlnire grozavă, dar care luase apoi o întorsătură jenantă, cu câteva luni mai înainte, în Statele Unite.

Fanii au speculat mai târziu că actorii ar fi avut o legătură romantică în viața reală, remarcând presupusa lor compatibilitate pe covorul roșu și la alte evenimente promoționale pentru film.

Reacția lui Sydney: „Asta vor oamenii!”

Sydney, în vârstă de 27 de ani, și Glen, în vârstă de 36 de ani, au răspuns mai târziu zvonurilor:

„Este o comedie romantică”, a declarat actrița din “Euphoria”, care fusese și producător executiv la “Anyone But You”, într-un interviu publicat în august 2023. „Asta vor oamenii!”

La rândul lui, Glen, cunoscut pentru rolul său din “Top Gun: Maverick” a abordat, de asemenea, speculațiile despre ceea ce el a numit „presupusa aventură”.

„Când s-au întâmplat toate aceste lucruri, știți, public, am simțit că e dezorientant și nedrept”, a declarat Glen pentru Men’s Health într-un interviu publicat pe 14 noiembrie. „Dar acum îmi dau seama că asta este doar o parte a tipului ăsta de muncă.”

Ulterior, cei doi au râs de zvonurile privind relația lor, când Sydney a găzduit emisiunea Saturday Night Live în martie 2024:

„Cel mai nebunesc zvon este că am avut o aventură cu colegul meu Glen Powell”, a spus ea în timpul monologului ei. „Evident că nu este adevărat.”

Sydney a continuat:

„Eu și logodnicul meu am produs filmul împreună, iar el a fost acolo toată filmările. Și vreau doar să le spun tuturor că el este bărbatul visurilor mele și că suntem încă împreună și mai puternici ca niciodată. Chiar a venit aici în seara asta să mă susțină. Să rugăm cameramanul să ni-l arate?”

Camera s-a îndreptat apoi spre public, și l-a arătat pe Glen stând și zâmbind la Sydney.

Presupusa relație – doar un număr de marketing pentru film sau…?

Cei doi au mai reluat zvonurile despre așa-zisa poveste a lor de dragoste și în alte ocazii.

„Cele două lucruri pe care trebuie să le vinzi într-o comedie romantică sunt distracția și atracția”, a declarat Glen pentru New York Times într-un interviu publicat în aprilie 2024.

„Sydney și cu mine ne distrăm foarte mult împreună și avem ‘chimie’ fără efort. Sunt oameni care vor ceea să vadă ce este pe ecran și în afara ecranului și, uneori, trebuie doar să încurajezi asta puțin – și a funcționat de minune. Sydney este foarte inteligentă.”

Sydney a remarcat că a fost „la fiecare ședință” în ceea ce privește strategia de marketing:

„Am vrut să mă asigur că avem o conversație activă cu publicul în timp ce promovăm acest film”, a declarat ea pentru Times, „pentru că, la sfârșitul zilei, ei sunt cei care au creat întreaga narațiune”.

