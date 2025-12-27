Acasă » Știri » Cât timp rezistă toba de porc în frigider, de fapt. Puțini români cunosc acest lucru

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 12:08
Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect în care gospodinele să își etaleze preparatele delicioase și să își bucure familia cu delicatese. Una dintre vedetele mesei de Crăciun este toba de porc, nelipsită din meniul românilor. Câte zile rezistă însă aceasta la frigider? Toate detaliile în articol.  

Preparatele nelipsite de pe mesele românilor precum, toba de porc, sarmalele sau friptura rămân în frigidere și după ce invitații pleacă. Românii trebuie să știe cât să țină toba și cât mai poate fi aceasta consumată după ce a fost preparată.  

Specialiștii transmit că durata de viață a acestui produs nu este una nelimitată, iar modul în care sunt păstrate contribuie semnificativ la gustul lor și la modul în care se păstrează.    

Aceștia recomandă ca toba să fie păstrată în frigider pentru o durată de valabilitate mai lungă sau într-un spațiu cu temperaturi foarte scăzute. Un aspect important însă este acela că toba nu se ține în frigider în orice mod, ci trebuie învelită într-un șervet gros de hârtie pentru a nu se strica rapid. Astfel, umiditatea este ținută departe și preparatul nu va face mucegai. 

La durata de viață contribuie și starea în care se află toba de porc. Dacă este tăiată, aceasta poate rezista la temperaturi scăzute timp de o săptămână.  

Pentru cei care vor să o păstreze mai mult timp, avem un truc: taie toba de porc felii, pune-o în pungi vidate și las-o la congelator. Astfel, preparatul poate rezista și câteva luni la frigider. 

Toba este compoziție formată din bucăți de carne învelită într-un lichid care se transformă în jeleu, după ce este răcit. Primele rețete erau realizate cu carne de pui, dar pe parcurs a fost introdusă carnea de porc. 

Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată 

Câte zile poate fi păstrată piftia de porc în frigider, de fapt. Greșeala pe care multe gospodine o fac 

