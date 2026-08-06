Meghan Markle și-a sărbătorit marți cea de-a 45-a aniversare. Ducesei de Sussex i-a lipsit însă un detaliu important. Familia regală britanică nu i-a transmis niciun mesaj public. Absența felicitărilor a atras imediat atenția. Mulți admiratori s-au întrebat de ce Palatul Buckingham a ales tăcerea. Specialiștii în monarhia britanică au oferit explicații.

Familia Regală nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle

Potrivit experților, decizia nu ar fi un afront personal. Totul ar ține de protocolul Casei Regale. Comentatorul regal Tom Sykes susține că regula este clară. Membrii care nu mai au roluri oficiale nu sunt felicitați public.

„Urările pentru un cetățean privat sunt transmise în privat. Nu există nicio șansă să apară mesaje pe rețelele sociale oficiale”, a declarat Tom Sykes.

Aceeași opinie este împărtășită și de experta Kinsey Schofield. Ea spune că situația este neschimbată din 2020. Atunci, Meghan Markle și prințul Harry au renunțat la atribuțiile regale. Cei doi s-au mutat ulterior în California. De atunci, familia regală nu le mai transmite felicitări publice. Regula se aplică inclusiv copiilor lor.

„Familia Regală rezervă mesajele oficiale doar membrilor activi. Palatul spune că este vorba de protocol, nu ceva personal”, a explicat Kinsey Schofield.

Mesaje trimise în particular?!

Cu toate acestea, experții cred că Meghan nu a fost uitată. Unele mesaje ar fi fost trimise discret. Tom Sykes este convins că regele Charles al III-lea va păstra eleganța caracteristică. El ar fi transmis urări în privat.

„Regele este un om extrem de politicos. Sunt convins că își felicită nora într-un mod discret”, a spus expertul.

Kinsey Schofield merge chiar mai departe. Ea crede că echipa regelui ar putea trimite un cadou.

„Charles a avut mereu o latură plină de compasiune. Un gest discret s-ar potrivi perfect caracterului său”, a declarat experta.

Tensiuni în Familia Regală

În schimb, relația cu prințul William și Kate Middleton rămâne rece. Specialiștii nu cred într-o apropiere. Tom Sykes spune că Meghan și Harry nu se așteaptă la felicitări. Relațiile dintre cele două familii sunt încă tensionate. Kinsey Schofield susține că ruptura este profundă. Ea consideră că nu mai există o relație apropiată.

„Ei cred că Meghan a avut un rol important în pierderea încrederii din familie. Ideea unor felicitări secrete pare puțin probabilă”, a spus experta.

De ziua ei, Meghan Markle a ales să fie aproape de admiratori. A publicat imagini speciale pe Instagram. În fotografii, ducesa apare sărind într-o piscină. Ea ține în mâini un buchet impresionant de baloane.

„Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea!”, a scris Meghan Markle.

Experții cred că aniversarea a fost petrecută în familie. Soțul ei și cei doi copii i-au fost aproape. Nu este exclusă nici o cină într-un restaurant din Montecito. Lucky’s Steakhouse și Tre Lune sunt preferatele cuplului. Anul trecut, Meghan și-a aniversat ziua la celebrul restaurant Funke. Atunci a fost înconjurată de familie și prieteni.

Chiar dacă Palatul Buckingham a păstrat tăcerea, aniversarea ducesei a atras atenția întregii prese internaționale. La șase ani după despărțirea de familia regală, Meghan Markle continuă să fie unul dintre cele mai urmărite nume din lume. Fiecare apariție, declarație sau gest stârnește reacții și readuce în atenție relația complicată cu monarhia britanică.

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