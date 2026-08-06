Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj de felicitare

De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj de felicitare

De: Simona Vlad 06/08/2026 | 07:20
De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj de felicitare
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Meghan Markle și-a sărbătorit marți cea de-a 45-a aniversare. Ducesei de Sussex i-a lipsit însă un detaliu important. Familia regală britanică nu i-a transmis niciun mesaj public. Absența felicitărilor a atras imediat atenția. Mulți admiratori s-au întrebat de ce Palatul Buckingham a ales tăcerea. Specialiștii în monarhia britanică au oferit explicații.

Familia Regală nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle

Potrivit experților, decizia nu ar fi un afront personal. Totul ar ține de protocolul Casei Regale. Comentatorul regal Tom Sykes susține că regula este clară. Membrii care nu mai au roluri oficiale nu sunt felicitați public.

„Urările pentru un cetățean privat sunt transmise în privat. Nu există nicio șansă să apară mesaje pe rețelele sociale oficiale”, a declarat Tom Sykes.

Aceeași opinie este împărtășită și de experta Kinsey Schofield. Ea spune că situația este neschimbată din 2020. Atunci, Meghan Markle și prințul Harry au renunțat la atribuțiile regale. Cei doi s-au mutat ulterior în California. De atunci, familia regală nu le mai transmite felicitări publice. Regula se aplică inclusiv copiilor lor.

„Familia Regală rezervă mesajele oficiale doar membrilor activi. Palatul spune că este vorba de protocol, nu ceva personal”, a explicat Kinsey Schofield.

Mesaje trimise în particular?!

Cu toate acestea, experții cred că Meghan nu a fost uitată. Unele mesaje ar fi fost trimise discret. Tom Sykes este convins că regele Charles al III-lea va păstra eleganța caracteristică. El ar fi transmis urări în privat.

„Regele este un om extrem de politicos. Sunt convins că își felicită nora într-un mod discret”, a spus expertul.

Kinsey Schofield merge chiar mai departe. Ea crede că echipa regelui ar putea trimite un cadou.

„Charles a avut mereu o latură plină de compasiune. Un gest discret s-ar potrivi perfect caracterului său”, a declarat experta.

Tensiuni în Familia Regală

În schimb, relația cu prințul William și Kate Middleton rămâne rece. Specialiștii nu cred într-o apropiere. Tom Sykes spune că Meghan și Harry nu se așteaptă la felicitări. Relațiile dintre cele două familii sunt încă tensionate. Kinsey Schofield susține că ruptura este profundă. Ea consideră că nu mai există o relație apropiată.

„Ei cred că Meghan a avut un rol important în pierderea încrederii din familie. Ideea unor felicitări secrete pare puțin probabilă”, a spus experta.

De ziua ei, Meghan Markle a ales să fie aproape de admiratori. A publicat imagini speciale pe Instagram. În fotografii, ducesa apare sărind într-o piscină. Ea ține în mâini un buchet impresionant de baloane.

„Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea!”, a scris Meghan Markle.

Experții cred că aniversarea a fost petrecută în familie. Soțul ei și cei doi copii i-au fost aproape. Nu este exclusă nici o cină într-un restaurant din Montecito. Lucky’s Steakhouse și Tre Lune sunt preferatele cuplului. Anul trecut, Meghan și-a aniversat ziua la celebrul restaurant Funke. Atunci a fost înconjurată de familie și prieteni.

Chiar dacă Palatul Buckingham a păstrat tăcerea, aniversarea ducesei a atras atenția întregii prese internaționale. La șase ani după despărțirea de familia regală, Meghan Markle continuă să fie unul dintre cele mai urmărite nume din lume. Fiecare apariție, declarație sau gest stârnește reacții și readuce în atenție relația complicată cu monarhia britanică.

CITEȘTE ȘI:

Cum și-a sărbătorit Meghan Markle aniversarea de 45 de ani. Imagini inedite cu ducesa de Sussex

Cine plătește salariile Familiei Regale Britanice. Ce venituri au regele Charles, prințul William sau prințesa Anne

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în cinematografie! Actrița Mary Rivera din filmul „Spider-Man: No Way Home” a murit
Showbiz internațional
Doliu în cinematografie! Actrița Mary Rivera din filmul „Spider-Man: No Way Home” a murit
Un nou scandal între Brad Pitt și Angelina Jolie. Ce îi cere actorul fostei sale soții în instanță
Showbiz internațional
Un nou scandal între Brad Pitt și Angelina Jolie. Ce îi cere actorul fostei sale soții în instanță
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director....
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Diana Șoșoacă se vede „șefă de pușcărie” într-un clip realizat cu AI. Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu și Simion, transformați în deținuți
Adevarul
Diana Șoșoacă se vede „șefă de pușcărie” într-un clip realizat cu AI. Nicușor...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește pe turiști
Mediafax
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?
Click.ro
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor.ro
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
go4it.ro
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am ...
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am iubit doi ochi ce m-au înșelat!”
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii ...
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii a fost cel puțin interesant
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi
Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă ...
Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă și fericită
BANC | Vecina bună de alături bate la ușa lui Bulă
BANC | Vecina bună de alături bate la ușa lui Bulă
Vezi toate știrile