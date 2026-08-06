Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi

LIDL dă startul unor noi reduceri la fructe și legume. Ofertele disponibile începând de astăzi îi vor atrage cu siguranță pe cei care vor să își umple coșul de cumpărături fără să cheltuie prea mult. Promoțiile sunt valabile în perioada 6 august – 9 august. Retailerul a pregătit discounturi consistente la unele dintre cele mai căutate produse din sezon.

Printre cele mai importante oferte se numără vinetele, care beneficiază de o reducere de 42%. Astfel, prețul scade de la 6,99 lei/kg la doar 3,99 lei/kg, fiind o alegere excelentă pentru cei care pregătesc zacuscă, salate sau alte preparate specifice verii.

La capitolul fructe, cireșele sunt disponibile la 14,99 lei/kg, după o reducere de 21%. În același timp, piersicile plate costă doar 8,49 lei/kg, cu un discount de 29% față de prețul obișnuit. Sunt produse aflate în plin sezon și foarte apreciate de clienții care preferă fructele proaspete.

O altă ofertă atractivă este cea la bananele bio, care pot fi cumpărate cu 6,99 lei/kg, după o reducere de 22%. De asemenea, iubitorii de avocado pot profita de promoția specială la avocado Hass, unde al doilea produs beneficiază de o reducere de 55%, ajungând la doar 1,99 lei, în condițiile specificate în ofertă.

Și grepfrutul roșu intră în campania de reduceri. Clienții care utilizează aplicația Lidl Plus îl pot cumpăra cu 4,99 lei/kg. Aceștia beneficiază de o reducere de 28% față de prețul standard de 6,99 lei/kg.

Nu lipsesc nici dovleceii, un ingredient foarte folosit în această perioadă a anului. Aceștia sunt disponibili la 3,49 lei/kg, după o reducere de 22%, ceea ce îi transformă într-o alegere inspirată pentru preparatele de vară.

Porumbul de fiert, vedeta campaniei de reduceri

Cea mai mare reducere din această campanie este însă cea la porumbul de fiert, un produs foarte apreciat de români în sezonul cald. Începând de astăzi, acesta poate fi cumpărat cu doar 1,49 lei bucata, după o reducere impresionantă de 40%, față de prețul anterior de 2,49 lei.

Porumbul fiert este unul dintre produsele care nu lipsesc de pe mesele românilor în timpul verii. Fie că este preparat pe grătar, fiert acasă sau consumat ca gustare rapidă, acesta rămâne o alegere populară datorită gustului și a prețului accesibil.

La doar 1,49 lei bucata, clienții pot cumpăra mai mulți știuleți fără să își afecteze bugetul. Oferta este potrivită atât pentru familii, cât și pentru cei care organizează mese în aer liber sau grătare.

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Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă