Acasă » Știri » Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi

Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi

De: Elisa Tîrgovățu 06/08/2026 | 07:40
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

LIDL dă startul unor noi reduceri la fructe și legume. Ofertele disponibile începând de astăzi îi vor atrage cu siguranță pe cei care vor să își umple coșul de cumpărături fără să cheltuie prea mult. Promoțiile sunt valabile în perioada 6 august – 9 august. Retailerul a pregătit discounturi consistente la unele dintre cele mai căutate produse din sezon.

Printre cele mai importante oferte se numără vinetele, care beneficiază de o reducere de 42%. Astfel, prețul scade de la 6,99 lei/kg la doar 3,99 lei/kg, fiind o alegere excelentă pentru cei care pregătesc zacuscă, salate sau alte preparate specifice verii.

La capitolul fructe, cireșele sunt disponibile la 14,99 lei/kg, după o reducere de 21%. În același timp, piersicile plate costă doar 8,49 lei/kg, cu un discount de 29% față de prețul obișnuit. Sunt produse aflate în plin sezon și foarte apreciate de clienții care preferă fructele proaspete.

O altă ofertă atractivă este cea la bananele bio, care pot fi cumpărate cu 6,99 lei/kg, după o reducere de 22%. De asemenea, iubitorii de avocado pot profita de promoția specială la avocado Hass, unde al doilea produs beneficiază de o reducere de 55%, ajungând la doar 1,99 lei, în condițiile specificate în ofertă.

Și grepfrutul roșu intră în campania de reduceri. Clienții care utilizează aplicația Lidl Plus îl pot cumpăra cu 4,99 lei/kg. Aceștia beneficiază de o reducere de 28% față de prețul standard de 6,99 lei/kg.

Nu lipsesc nici dovleceii, un ingredient foarte folosit în această perioadă a anului. Aceștia sunt disponibili la 3,49 lei/kg, după o reducere de 22%, ceea ce îi transformă într-o alegere inspirată pentru preparatele de vară.

Porumbul de fiert, vedeta campaniei de reduceri

Cea mai mare reducere din această campanie este însă cea la porumbul de fiert, un produs foarte apreciat de români în sezonul cald. Începând de astăzi, acesta poate fi cumpărat cu doar 1,49 lei bucata, după o reducere impresionantă de 40%, față de prețul anterior de 2,49 lei.

Porumbul fiert este unul dintre produsele care nu lipsesc de pe mesele românilor în timpul verii. Fie că este preparat pe grătar, fiert acasă sau consumat ca gustare rapidă, acesta rămâne o alegere populară datorită gustului și a prețului accesibil.

La doar 1,49 lei bucata, clienții pot cumpăra mai mulți știuleți fără să își afecteze bugetul. Oferta este potrivită atât pentru familii, cât și pentru cei care organizează mese în aer liber sau grătare.

CITEȘTE ȘI: Ce conține punga antirisipă de la Lidl. Costă doar 5 lei în România

Lidl recheamă un produs cumpărat de români. Cine nu trebuie să îl consume sub nicio formă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am iubit doi ochi ce m-au înșelat!”
Știri
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am iubit doi…
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
Știri
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director....
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Diana Șoșoacă se vede „șefă de pușcărie” într-un clip realizat cu AI. Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu și Simion, transformați în deținuți
Adevarul
Diana Șoșoacă se vede „șefă de pușcărie” într-un clip realizat cu AI. Nicușor...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește pe turiști
Mediafax
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?
Click.ro
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor.ro
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
go4it.ro
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am ...
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am iubit doi ochi ce m-au înșelat!”
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii ...
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii a fost cel puțin interesant
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă ...
Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă și fericită
De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj ...
De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj de felicitare
BANC | Vecina bună de alături bate la ușa lui Bulă
BANC | Vecina bună de alături bate la ușa lui Bulă
Vezi toate știrile