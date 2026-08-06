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Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă și fericită

De: Simona Vlad 06/08/2026 | 07:30
Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă și fericită
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Cătălin Meșter a devenit cunoscut după participarea la sezonul trei al emisiunii Insula Iubirii. Povestea lui a stârnit numeroase controverse. Fostul concurent și-a testat relația alături de Nicoleta Molnar. Experiența din Thailanda le-a schimbat însă complet viața. În timpul emisiunii, Cătălin s-a apropiat de ispita Nicoleta Dragne. Între cei doi s-a creat rapid o conexiune puternică. La finalul show-ului, relația cu partenera sa s-a destrămat. Cătălin a decis să înceapă o poveste de iubire cu ispita.

Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii

Relația dintre cei doi nu a rezistat însă prea mult. Idila s-a încheiat la câteva luni după terminarea filmărilor. La acea vreme, Nicoleta Dragne a explicat motivele despărțirii. Ea spunea că drumurile lor s-au separat firesc.

„Am avut o relație după emisiune. Apoi ne-am dat seama că nu mai suntem compatibili”, declara Nicoleta Dragne.

Fosta ispită preciza că au rămas în relații bune. Totuși, între ei nu mai exista nicio poveste de dragoste. După acea perioadă agitată, viața lui Cătălin Meșter s-a schimbat radical. Fostul concurent și-a găsit liniștea alături de o altă femeie. Destinul l-a adus din nou aproape de un format asemănător. De această dată, dragostea avea să fie de durată. Cătălin a cunoscut-o pe Alina Ioana. Ea participase ca ispită în versiunea britanică a emisiunii Temptation Island. Între cei doi s-a înfiripat o relație solidă. Povestea lor s-a transformat rapid într-o familie frumoasă. Cătălin și Alina s-au căsătorit civil în urmă cu șase ani, iar mai târziu au ajuns și în fața altarului.

Cătălin Meșter, tătic de fetiță

Cei doi formează și astăzi un cuplu. La scurt timp după nuntă, familia lor s-a mărit. Cei doi au devenit părinții unei fetițe. Fostul concurent publică des imagini alături de copil. Micuța apare frecvent în fotografiile distribuite pe rețelele sociale. Alina Ioana i-a transmis și un mesaj emoționant după căsătorie.

„Sunt foarte norocoasă pentru că sunt soția ta. Te iubesc și vreau să îmbătrânim împreună”, scria aceasta.

Pe lângă viața de familie, Cătălin și-a construit și o afacere. În prezent, el este complet diferit față de perioada emisiunii. Prioritățile sale sunt familia și cariera. Și imaginea lui s-a schimbat considerabil. Mulți dintre cei care îl urmăresc spun că transformarea este spectaculoasă. Anii au trecut, iar experiența de la Insula Iubirii a rămas doar o amintire. Cătălin privește acum înainte.

Participarea în reality-show i-a schimbat destinul. Atunci a trecut prin momente dificile și decizii importante. Astăzi, fostul concurent pare să fi găsit echilibrul. Se declară un bărbat împlinit atât profesional, cât și personal.

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