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Ce i-a făcut unul dintre angajați Mariei, tânăra care a murit la bungee jumping: „Zăcea deja pe podea”

De: Alina Drăgan 18/06/2026 | 09:49
Ce i-a făcut unul dintre angajați Mariei, tânăra care a murit la bungee jumping: „Zăcea deja pe podea”
Ce i-a făcut unul dintre angajați Mariei
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Apar noi detalii în cazul Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas, tânăra de 21 de ani care a murit în urma unui salt de la 40 de metri de pe „Podul Scheletului”, din Brazilia. Ce i-a făcut unul dintre angajați Mariei după săritura nefastă? Un martor a spus totul.

Un salt cu coarda elastică s-a transformat într-o tragedie pentru Maria, după ce echipamentul de siguranță nu i-a fost montat înainte ca ea să fie împinsă de pe un pod, de la o înălțime de peste 40 de metri. Incidentul a avut loc pe „Podul Scheletului” din Limeria, Sao Paulo.

Ce i-a făcut unul dintre angajați Mariei

Apar noi acuzații grave la adresa angajaților care nu i-au montat Mariei echipamentul de siguranță. Înainte de a fi aruncată de la 40 de metri, angajații i-au atașat tinerei și o cameră GoPro pe corp, pentru a surprinde momentul. Maria a plătit o taxă suplimentară pentru ca întreaga săritură să fie filmată.

Însă, se pare că după ce tânăra a făcut saltul fatal, camera de filmat a dispărut. În prezent, un angajat de la Bungee Jumping este suspect că ar fi luat dispozitivul de pe trupul neînsuflețit al tinerei. Mai mult, un martor susține că l-a văzut pe angajat chiar în momentul în care ar fi sustras camera.

„Îmi amintesc că l-am văzut pe unul dintre angajați scoțând mânerul camerei de la gâtul cadavrului care zăcea deja pe podea, camera GoPro”, a declarat un martor, potrivit presei locale.

Instructorii de parașutism, Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 de ani, Vitor de Freitas Goncalves, 27 de ani, și Maicon Fernandes Cintra, 42 de ani, au fost arestați duminică și acuzați de omor cu intenție eventuală. Ancheta în acest caz este în desfășurare.

Familia Mariei este sfâșiată de durere. Mama tinerei încă nu poate accepta ce s-a întâmplat și a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online.

„Coarda aia blestemată te-a luat de lângă mine pentru totdeauna. Fiica mea iubită, tocmai astăzi am vrut să te îmbrățișez de mai mult de o mie de ori. Cât de mult mă doare plecarea ta. Te voi iubi pentru totdeauna, prințesa mea. Și îți mulțumesc din suflet că ai făcut parte din viața mea în acești 21 de ani. Ce onoare a fost să te aud spunându-mi «mamă». Doamne, îți mulțumesc pentru acest privilegiu”, a scris mama Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas, într-o postare pe Instagram.

 

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