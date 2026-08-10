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Cum a slăbit Oana Roman 12 kg în 4 luni: „Control la două săptămâni”

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 16:19
Cum a slăbit Oana Roman 12 kg în 4 luni: „Control la două săptămâni”
Dieta Oanei Roman/ sursa foto: social media
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Oana Roman a reușit să își impresioneze urmăritorii cu noul ei aspect. Aceasta a slăbit în jur de 12 kilograme în patru luni, iar acum a vorbit pentru prima dată despre ce a ajutat-o pe ea. Fiica lui Petre Roman a dezvăluit că nu a fost nimic miraculos.

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute personalități din România. Aceasta a trecut prin mai multe transformări, reușind să slăbească nici mai mult, nici mai puțin de 12 kilograme. Schimbarea nu a venit peste noapte. Ea a mărturisit în cadrul unui interviu că a apelat la un program atent monitorizat și la multă disciplină. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a slăbit Oana Roman 12 kilograme în 4 luni

Vedeta a explicat că totul a pornit de la fiica ei, Iza. Aceasta și-a dorit să dea jos câteva kilograme, așadar și Oana Roman a trecut la un stil de viață mai sănătos. Ele au mers la medic, au făcut toate investigațiile necesare, iar acum urmează un plan special.

Am început împreună cu Iza un periplu foarte bine monitorizat, am mers la doctor, am făcut analize. Ne-a dat un plan bun, mergem la control la două săptămâni. Facem o dietă anume, un tratament anume, luăm niște suplimente anume, e un întreg proces, nu se poate lua așa de capul lui, a povestit Oana Roman.

De asemenea, a mărturisit că rezultatele nu au venit peste noapte, însă s-au văzut treptat, ceea ce pentru fiica lui Petre Roman este esențial.

Nu o slăbire bruscă. Maximum un kilogram pe săptămână. Am slăbit aproape 12 kilograme în patru luni, a mai adăugat ea.

Ce spune Oana Roman despre injecțiile pentru slăbit

Oana Roman a vorbit și despre injecțiile pentru slăbit, care sunt tot mai populare printre vedete. Totuși, spune că nu este împotriva lor, atâta timp cât sunt făcute în urma unei verificări medicale.

Nu e un lucru rău să faci injecții dacă ți le recomandă doctorul. Sunt oameni care au probleme de sănătate și cărora li se prescrie de către doctor medicamentul acesta. Dacă cineva le face de capul lui, asta e o prostie și e o aberație. Dar dacă doctorul îți prescrie să faci un tratament injectabil, nu este absolut nicio problemă, a precizat vedeta.

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Oana Roman a spus „pas” celei mai mari tentații din mall. A scos bani de la bancomat, dar nu și-a făcut pofta!

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