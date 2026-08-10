Tragedie românească în Italia! Viorel s-a stins din viață la vârsta de doar 26 de ani: „Au rămas doi copii fără tată”

Tragedie românească în Italia! Viorel, un tânăr român în vârstă de doar 26 de ani, s-a stins din viață. Decesul acestuia a fost unul fulgerător, din cauza unei grave hemoragii cerebrale. Viorel lasă în urmă o familie distrusă de durere și doi copii, care nu o să își mai vadă niciodată tatăl. Acum apropiații încearcă să strângă bani pentru repatrierea trupului.

Viorel a murit la vârsta de doar 26 de ani. Tânărul era originar din comuna Mătăsari, județul Gorj. Însă, de ceva timp se stabilise în Canicattì, Sicilia. Plecase din țară în căutarea unui viitor mai bun și nimeni nu se aștepta ca acesta să se stingă la o vârstă atât de fragedă.

Viorel s-a stins din viață la vârsta de doar 26 de ani

Decesul românului a venit în urma unei grave hemoragii cerebrale, o sângerare gravă în interiorul creierului, cauzată de ruperea unui vas de sânge. Din păcate, pentru Viorel nu s-a mai putut face nimic, iar acum familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum.

Viorel era căsătorit și avea un băiețel de doi ani și jumătate și o fetiță de doar un an și jumătate. Acum, apropiații au lansat un apel umanitar și încearcă să strângă fonduri pentru familia tânărului.

„Bună, mă numesc Cătălin și strâng fonduri pentru cumnatul meu, care a murit în urma unei grave hemoragii cerebrale. Le mulțumesc celor care au bunăvoința să ajute cu orice sumă. Au rămas doi copii fără tată, un băiețel de doi ani și jumătate și o fetiță de un an și jumătate. Aveți milă de această familie. Vă mulțumesc anticipat”, a transmis cumnatul tânărului.

De asemenea, a fost inițiată și o strângere de fonduri pentru a aduce trupul bărbatului în România. Mai mulți membri ai comunității românești din Canicattì au făcut apeluri în acest sens. Este nevoie de 4.000 de euro.

„Cu mare durere în suflet, vă anunțăm că Viorel, un băiat tânăr, a plecat dintre noi, lăsând în urmă o familie greu încercată și doi copilași care vor trebui să crească fără tatăl lor. Nu putem lua durerea familiei, dar putem să le fim alături și să îi ajutăm să îl ducă pe Viorel acasă, în România”, au transmis reprezentanții comunității.

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