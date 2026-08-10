Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați

Germania se confruntă cu un deficit tot mai accentuat de lucrători calificați în construcții, iar estimările Institutului Economic German indică aproximativ 150.000 de posturi vacante.

Printre specializările unde lipsa de personal este cea mai vizibilă se află electricienii, cererea pentru această meserie crescând constant în ultimii ani.

Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar

Criza de forță de muncă este alimentată de îmbătrânirea populației active, de numărul insuficient de angajați cu pregătire tehnică și de valul mare de pensionări care lasă locuri neacoperite. Potrivit presei locale, sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai afectate, iar companiile întâmpină dificultăți majore în recrutarea de personal calificat.

Unul din trei angajatori din domeniul construcțiilor are poziții neocupate, iar cele mai căutate meserii sunt electricienii, instalatorii, specialiștii în sisteme de încălzire, zidarii, dulgherii, tâmplarii, zugravii și muncitorii care montează schele. Cererea ridicată vine pe fondul reluării proiectelor publice și private, dar și al lucrărilor necesare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Țara care caută muncitori calificați

Salariile variază în funcție de experiență și nivelul de calificare. Un muncitor necalificat câștigă între 1.900 și 2.500 de euro brut pe lună, în timp ce un angajat calificat ajunge la 2.600 – 3.400 de euro brut lunar. Electricienii cu pregătire profesională pot obține venituri cuprinse între 2.800 și 3.800 de euro brut, nivel similar cu cel al instalatorilor și al tehnicienilor în sisteme de încălzire.

Pe măsură ce responsabilitățile cresc, cresc și veniturile. Un șef de echipă poate ajunge la 3.800 – 5.000 de euro brut pe lună, iar un șef de șantier poate câștiga între 4.500 și 7.000 de euro brut, în funcție de proiect și de regiune.

Deficitul de aproximativ 150.000 de meseriași pune presiune suplimentară pe angajatori, care se confruntă cu întârzieri în proiecte și costuri mai mari. În plus, pensionarea unei părți importante a forței de muncă accentuează dificultățile de recrutare.

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