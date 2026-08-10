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Noi detalii despre starea de sănătate a lui Perez Hilton. Familia spune că „recuperarea va fi de durată”

De: Daniel Matei 10/08/2026 | 17:29
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Perez Hilton. Familia spune că „recuperarea va fi de durată”
Sursa foto: Profimedia
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Perez Hilton se află în continuare în recuperare după incidentul grav care a avut loc în timpul unei transmisiuni live. Familia vedetei a oferit noi informații despre starea sa de sănătate și a transmis că perioada de recuperare va fi una îndelungată.

Potrivit PEOPLE, familia lui Perez Hilton a dezvăluit că acesta a pierdut o cantitate semnificativă de sânge în urma incidentului și a suferit răni care vor necesita în continuare îngrijiri medicale. Apropiații săi au cerut în această perioadă înțelegere și discreție.

Noi informații despre starea lui Perez Hilton

Familia a transmis că Perez Hilton se confruntă cu o perioadă dificilă și că recuperarea sa nu va fi una rapidă. Potrivit celor mai recente informații, acesta va avea nevoie de timp pentru a se recupera complet după rănile suferite.

„Recuperarea va fi de durată”, a transmis familia.

Apropiații vedetei au subliniat că Perez Hilton primește îngrijirile medicale necesare și că familia sa îi este alături în această perioadă.

Ce s-a întâmplat cu Perez Hilton

Bloggerul american Perez Hilton a fost internat în spital marți, după ce acesta ar fi părut să se autovătămeze în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Incidentul a avut loc marți, 4 august. Polițiștii din cadrul Miami-Dade County Sheriff’s Office au fost chemați la locuința lui Perez Hilton după ce mai mulți spectatori au alertat autoritățile în legătură cu comportamentul acestuia în timpul transmisiei.

Familia sa a confirmat că acesta a pierdut o cantitate importantă de sânge și că rănile suferite sunt suficient de grave încât să necesite intervenții medicale suplimentare.

În urma incidentului, familia a încercat să ofere informații despre starea sa fără să intre în detalii care ar putea fi nepotrivite pentru public. Mesajul transmis este că recuperarea va necesita răbdare și monitorizare medicală.

Perez Hilton, pe numele său real Mario Lavandeira, este cunoscut de peste două decenii pentru activitatea sa în presa de divertisment și pentru comentariile sale despre vedetele de la Hollywood. Bloggerul și personalitatea media a devenit una dintre figurile cunoscute ale culturii pop online, iar în ultimii ani și-a continuat activitatea în mediul digital.

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