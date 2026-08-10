Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul

Sânziana Negru vine din nou în atenția publicului. Aceasta a împărtășit cu fanii ei motivul pentru care consideră că toate hotelurile ar trebui să aibă prosoape negre. Creatoarea de conținut a oferit detalii incredibile.

Sânziana Negru este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Aceasta a devenit și mai cunoscută publicului în urma participării sale la America Express, alături de prietena ei, Laura Giurcanu. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un actor celebru, Ștefan Floroaica.

De curând, vedeta a postat în mediul online un videoclip prin care explică de ce toate hotelurile ar trebui să pună la dispoziție vizitatorilor prosoape negre. Fosta concurentă America Express a rămas dezamăgită de cele care oferă doar prosoape albe, iar motivul este incredibil.

Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că atunci când se cazează la hotel, preferă să aibă la dispoziție un prosop negru. Aceasta spune că se simte jenată și vinovată când trebuie să folosească prosoape albe, pentru că imediat după ce folosește produse de make-up se spală, se șterge și nu îi place că se murdăresc rapid, din cauza urmelor care rămân inevitabil.

Sânziana Negru susține că îi este milă de munca depusă de cei de la curățenie, astfel că a găsit soluția potrivită: prosoape negre în toate hotelurile. De această dată, din videoclip se poate observa cât de fericită este că hotelul la care stă acum are genul acesta de prosoape.

Există hoteluri care înțeleg că femeile au nevoie după ce se machiază și se spală, să se șteargă pe mâini pe un prosop negru. Scrie pe el „Makeup”. Deci, nu vă pot descrie cu câtă vinovăție mă șterg pe mâini, după ce mă machiez și după ce mă spăl. Îmi rămân, evident, urme de fard, fond de ten și alte chestii și mă șterg cu prosoapele alea albe, proaspăt spălate, evident că rămân urme. Negre tată, negre, a transmis Sânziana Negru pe rețelele de socializare.

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