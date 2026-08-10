Acasă » Știri » Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul

Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Care este motivul

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 17:40
Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre. Sursa foto: captură video Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sânziana Negru vine din nou în atenția publicului. Aceasta a împărtășit cu fanii ei motivul pentru care consideră că toate hotelurile ar trebui să aibă prosoape negre. Creatoarea de conținut a oferit detalii incredibile.

Sânziana Negru este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Aceasta a devenit și mai cunoscută publicului în urma participării sale la America Express, alături de prietena ei, Laura Giurcanu. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un actor celebru, Ștefan Floroaica.

De curând, vedeta a postat în mediul online un videoclip prin care explică de ce toate hotelurile ar trebui să pună la dispoziție vizitatorilor prosoape negre. Fosta concurentă America Express a rămas dezamăgită de cele care oferă doar prosoape albe, iar motivul este incredibil.

Sânziana Negru susține că toate hotelurile trebuie să aibă prosoape negre

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că atunci când se cazează la hotel, preferă să aibă la dispoziție un prosop negru. Aceasta spune că se simte jenată și vinovată când trebuie să folosească prosoape albe, pentru că imediat după ce folosește produse de make-up se spală, se șterge și nu îi place că se murdăresc rapid, din cauza urmelor care rămân inevitabil.

Sânziana Negru susține că îi este milă de munca depusă de cei de la curățenie, astfel că a găsit soluția potrivită: prosoape negre în toate hotelurile. De această dată, din videoclip se poate observa cât de fericită este că hotelul la care stă acum are genul acesta de prosoape.

Există hoteluri care înțeleg că femeile au nevoie după ce se machiază și se spală, să se șteargă pe mâini pe un prosop negru. Scrie pe el „Makeup”. Deci, nu vă pot descrie cu câtă vinovăție mă șterg pe mâini, după ce mă machiez și după ce mă spăl. Îmi rămân, evident, urme de fard, fond de ten și alte chestii și mă șterg cu prosoapele alea albe, proaspăt spălate, evident că rămân urme. Negre tată, negre, a transmis Sânziana Negru pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Am făcut calcul complet! Câți bani le-a dat Antena 1 actorilor Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, pentru Asia Express 2025

Ce a descoperit Sânziana Negru despre Ștefan Floroaica, finalist la Asia Express: „Față de omul pe care îl am acasă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Știri
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Știri
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este recomandat tuturor
Adevarul
Cel mai sănătos ceai. Are beneficii pentru creier și inimă, dar nu este...
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
Digi24
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din...
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Mediafax
SCANDAL monstru înainte de un zbor Anglia-SUA. Scenele din avion au devenit virale
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
Click.ro
Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase...
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce reacție au avut polițiștii
Digi24
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat...
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
Promotor.ro
Un producător din CHINA urcă rapid în clasamentul auto din România. Despre cine este vorba?
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL pentru scule din gama Parkside: fierăstrău pendular la sub 130 de lei
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Descopera.ro
Cercetătorii au creat câini la care oamenii să nu fie alergici
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Gandul.ro
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
S-au căsătorit în secret! Jucătoarea de tenis din România și antrenorul ei au spus „da” sâmbătă
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești ...
Ce a observat o influenceră la Philip Plein: „Fugi, Andreea Sasu, fugi! Le arată tuturor că ești instabilă”
Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”
Ce job are George Restivan în America de-și permite să facă „naveta” în România: „Mă înțeleg”
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Salarii și de 7.000 de euro pentru electricieni și zidar. Țara care caută muncitori calificați
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Perez Hilton. Familia spune că „recuperarea va fi de ...
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Perez Hilton. Familia spune că „recuperarea va fi de durată”
Vezi toate știrile