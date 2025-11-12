Ce a descoperit Sânziana Negru despre Ștefan Floroaica, finalist la Asia Express: „Față de omul pe care îl am acasă”

În ziua finalei Asia Express 2025, Sânziana Negru, fosta câștigătoare America Express 2023 și actuala iubită a actorului Ștefan Floroaica, i-a transmis iubitului ei un mesaj emoționant.

Miercuri, 12 noiembrie 2025, are loc marea finală de la Asia Express – Drumul Eroilor. Echipele finaliste din acest sezon sunt formate din Dan Alexa – Gabi Tamaș și Ștefan Floroaica – Alexandru Ion – vezi AICI LIVE TEXT. Cu doar câteva clipe înainte de difuzarea emisiunii pe micile ecrane, cei patru finaliști au primit o mulțime de mesaje și încurajări din partea celor dragi.

Sânziana Negru, declarație de dragoste pentru Ștefan Floroaica

Cu sufletul la gură și cu emoții la purtător, Sânziana Negru a retrăit aproape toate momentele petrecute în competiție. Influencerița a participat la America Express 2023 alături de Laura Giurcanu, competiție pe care au câștigat-o. Mergând pe urmele iubitei sale, Ștefan Floroaica nu și-a dezamăgit jumătatea și este la un pas de a câștiga marea finală Asia Express 2025.

Într-o postare pe social media, Sânziana Negru i-a trimis actorului un mesaj emoționant, în care îi spune că este mândră de parcusul lui în Asia Express. De asemenea, influencerița nu a ezitat să le spună prietenilor virtuali că este recunoscătoare pentru faptul că nu există nicio diferență între omul și iubitul pe care îl are acasă și ”eroul” din fața camerelor de filmat.

„E o experiență pe care am trăit-o amândoi și care ne-a apropiat și mai mult. N-am văzut nimic diferit la televizor, față de omul pe care îl am acasă și sunt cu atât mai mândră de el pentru că puțini înțeleg cât efort, cât autocontrol și câtă putere interioară cere o astfel de aventură. O bună parte din cei care mă urmăresc nu cred că se uită la emisiune, așa că vă spun că este show-ul ăla dur de la TV, care pare simplu de acasă, la care oamenii se uită și spun „Eu aș fi făcut mai bine” sau „Eu n-aș fi reacționat așa. Dar nimic nu te pregătește pentru Asia Express, pentru foame, lipsa somnului, presiune și vulnerabilitate”, a scris Sânziana Negru, pe Instagram.

LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €

Câştigătoarea de la America Express a pus ochii pe trofeul de la Power Couple?! Sânziana Negru, dezvaluiri din culise: „Ce trăiești acolo e altfel, altceva”