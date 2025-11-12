Acasă » Știri » LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €

LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €

De: Irina Vlad 12/11/2025 | 17:10
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €
Asia Express – Drumul Eroilor – a ajuns la final. Miercuri, 12 noiembrie, se va disputa lupta pentru trofeul campionilor, dar în special pentru cecul în valoare de 35.000 de euro. Marea finală se joacă între echipa actorilor, Ștefan Floroaica – Alexandru Ion, și echipa fotbaliștilor, Dan Alexa – Gabi Tamaș. Așa cum era de așteptat, tensiunile și evenimentele neprevăzute i-au pus pe finaliști în încurcătură. Cine a câștigat, de fapt, testul rezistenței și al curajului de la Antena 1? 

Asia Express – Drumul Eroilor, sezonul 8, una dintre cele mai intense competiții de la Antena 1, a debutat pe micile ecrane pe data de 7 septembrie 2025. Cele 9 echipe au pornit încrezătoare într-o călătorie plină de suspans, provocări, nervi întinși la maximum, adrenalină și emoții puternice pe o rută spectaculoasă: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Răsturnare de situație în finala Asia Express – Drumul Eroilor, sezonul 8

După o aventură cum doar în filme s-a mai văzut, Drumul Eroilor a ajuns la final. În cele din urmă, echipele care aproape că și-au dat sufletul în probe, fără telefoane mobile, fără cazare, fără transport, cu doar un dolar pe zi, au reușit să răzbească și sunt acum la un pas de a câștiga trofeul „eroilor” și marele premiu.

Echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica/ sursă foto: antena 1

Semifinala de marți, 11 noiembrie, a fost una intensă, plină de momente tensionate și situații limită. Echipele Dan Alexa – Gabi Tamaș, Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Olga Barcari – Karmen Simionescu au ajuns în Coreea de Sud, acolo unde s-au luptat pentru a ocupa un loc în marea finală. Cursa pentru marele premiu s-a dovedit a fi destul de dificilă, Olga Barcari și Karmen Simionescu au pierdut două dintre cele trei probe, astfel că au primit două cufere cu statuete.

Actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au primit doar un singur cufăr, în timp ce fotbaliștii Alexa și Tamaș au avut locul asigurat în ultima cursă din Coreea de Sud. La finalul probelor, în una dintre cele două cutii ale fetelor s-a aflat o statuetă roșie – ceea ce a însemnat că Olga Barcari și Karmen Simonescu au fost eliminate chiar înainte de marea finală.

Olga Barcari și Karmen Simionescu au fost eliminate în semifinala Asia Express/ sursă foto: Instagram

Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 de euro

Finala Asia Express se joacă în această seară, începând cu ora 20:00. Echipele finaliste sunt formate din Gabi Tamaș – Dan Alexa și Alexandru Ion – Ștefan Floroaica. Ultima cursă din sezonul 8 se anunță a fi cel puțin la fel de intensă ca cele de până acum, miza fiind acum marele premiu – în valoare de 35.000 de euro.

Una dintre surprizele finalei din sezonul 8 Asia Express – Drumul Eroilor este că nimeni nu se aștepta ca Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige marele premiu, de la bun început. Nici măcar ei! După toate câte au îndurat fotbaliștii, așa cum au fost numiți de echipele adverse, au pus mâna pe trofeu și pe cecul cu multe zerouri.

Dan Alexa șib Gabi Tamaș/ sursă foto: captură video

Fiind foști sportivi, cei doi au trecut prin probele fizice și de rezistență ca ”peștele prin apă”, s-au bătut pentru supremație cu toate cele 9 echipe, iar la final au câștigat. Privind în urmă, Gabi Tamaș a recunoscut că cele mai grele obstacole au fost cele legate de autostop și cazare, când situația nu a mai depins de ei, ci pur si simplu au fost la mila oamenilor.

 

,,Nu pot să spun că a fost nici greu, nici ușor. Pentru mine și pentru Dan cele mai grele lucruri din Asia Expres au fost două: cazarea și autostopul! Am prins să stăm ore în șir la autostop și la cazare. Este cel mai greu. Adică poți să mă pui să dorm pe bancă și dorm pe bancă. Asta pentru mine a fost cel mai greu.

În rest, competiția ca și probe, fiind sportivi, le luam ca atare. Dar să stai să te rogi de lume și să dormi la ei în casă, asta a fost cel mai greu. M-am distrat, am furat că nu aveam bani, ce vrei, d-ale emisiunii! (n.r.- râde)”, a povestit Gabi Tamaș pentru CANCAN.RO.

Marea finală Asia Express 2025 este LIVE VIDEO -> AICI

