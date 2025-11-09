Acasă » Știri » Karmen Minune, probleme la Asia Express! Ce a pățit în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău”

Karmen Minune, probleme la Asia Express! Ce a pățit în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău"

09/11/2025
Karmen Minune, probleme la Asia Express! Ce a pățit în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău”
Probleme pentru echipa Karmen Minune – Olga Barcari în semifinala Asia Express! Cele două au întâmpinat dificultăți la una dintre probe, iar fiica lui Adrian Minune s-a supărat foarte tare. Află, în articol, ce a pățit!

Duminică, 9 noiembrie 2025, are loc semifinala sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor. Telespectatorii au avut de urmărit multe momente pline de suspans încă de la începutul ediției. . Tensiunile și surprizele nu au întârziat să apară nici de această dată. Karmen Simionescu, Olga Barcari, Alexandru Ion, Ștefan Floroaica, Gabriel Tamaș și Dan Alexa au rămas în competiție și se luptă pentru marele premiu.

Ce a pățit Karmen Minune în semifinala Asia Express

Tensiunile au fost la cote maxime în semifinala sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor. Înainte de a pleca în cursă, cele trei echipe au fost informate de către Irina Fodor că ultimul joc de amuletă de apropie.

La prima probă, concurenții au fost nevoiți să caute oameni cu diferite afecțiuni și să le gătească un preparat ce ar putea să le „amelioreze” simptomele. Ei bine, pentru Karmen Simionescu și Olga Barcari nu a fost tocmai ușor să găsească persoanele potrivit.

Cele două au întâmpinat probleme la această probă, motiv pentru care fiica lui Adrian Minune s-a supărat foarte tare. Mai mult decât atât, Karmen a mărturisit că i s-a făcut rău atunci când a văzut că celelalte două echipe au ajuns înaintea ei la Irina Fodor.

„Mi s-a făcut rău! Deci cred că se vede pe cameră, sunt tare curioasă să-mi văd reacția. E atât de supărător când vezi că ești ultimul!”, a spus concurenta.

Totuși, concurenții au avut parte și de vești bune în ediția de duminică seara. Irina Fodor le-a oferit tuturor echipelor un plic cu mesaje în coreeană cu ajutorul cărora pot cere cazare sau informații la autostop.

„O mână de ajutor pentru astăzi! Am văzut cum merg lucrurile în cursă aici în Coreea, cum merge autostopul. Și pentru cazare v-am făcut, nu vreau să vă știu pe drumuri!”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

