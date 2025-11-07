Acasă » Știri » Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”

Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”

De: Denisa Iordache 07/11/2025 | 21:21
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”
Karmen Minune/ Sursa foto: Instagram
Karmen Simionescu s-a decis să își dea un mic ”upgrade” la chip. La vârsta de 28 de ani, vedeta s-a lăsat pe mâinile medicului estetician și este foarte mulțumită de rezultat. Află în articol ce modificări și-a făcut!

Vedetele sunt cliente fidele ale cabinetelor de înfrumusețare. Printre ele se numără și Karmen Simionescu, cântăreață și fostă concurentă la Asia Express, care, fără rușine, a recunoscut în urmă cu ceva timp că singura intervenție pe care o avea era acidul hialuronic din buze.

Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului

Recent, fiica lui Adrian Minune s-a gândit să își mai facă mici modificări. Artista și-a mai pus acid în buze și a apelat la botox. Deși are doar 28 de ani și consideră că nu are nevoie momentan de modificări la nivelul frunții, ea vrea să fie precaută și să prevină ridurile.

„Tocmai ce mi-am făcut buzele. Îmi place mult. Pe lângă buze, mi-am injectat și puțin botox aici (n.r. în zona frunții), nu că ar fi fost nevoie, că am 28 de ani, dar asta se face ca o prevenție a ridurilor. Îmi place foarte mult”, a spus Karmen Simionescu pe Instagram.

Karmen Simionescu a apelat la estetician. Sursă: Instagram

În lista vedetelor pasionate de schimbări de care vă ziceam se adaugă și sora artistei, Adriana Simionescu. Aceasta oferea în vara acestui an un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO și mărturisea că urmează să treacă prin mai multe operații: lipoaspirație, abdominoplastie, implant mamar și ridicare, toate executate în decursul a 8 ore.

„După cum bine știu fetele, prietenele mele de acasă și toate mămicile, după o naștere, corpul nostru suferă niște schimbări. Și în timpul nașterii trecem prin foarte multe schimbări hormonale și corpul suferă. Și atunci e normal să vrei să arăți cum arătai înainte, sau mai bine de atât. Și nu puteam să fac treaba asta în altă parte decât aici, la domnul dr. Auday.”, ne-a spus Adriana Simionescu atunci.

