De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”

Relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea a început într-un moment delicat, la scurt timp după divorțul comediantului, și a fost privită de mulți ca o idilă intensă, dar de scurtă durată. Chiar dacă lucrurile nu au evoluat spre o relație de cuplu pe termen lung, cei doi au reușit să păstreze o legătură și au devenit prieteni. În prezent, concurenta de la Asia Express spune că nu și-ar mai dori o relație cu acesta!

Timpul a trecut, iar fiecare și-a urmat propriul drum, însă destinele lor s-au intersectat din nou într-un cadru neașteptat, chiar la Asia Express. Cătălin Bordea, împreună cu Nelu Cortea, a apărut ca invitat surpriză în show, unde Olga era concurentă alături de Karmen. Momentul revederii nu a fost pregătit sau anunțat dinainte, iar reacția acesteia i-a luat pe toți prin surprindere.

Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea

Olga Barcari subliniază că prietenia dintre ei nu este una formală, ci una reală, plină de glume și tachinări, o prietenie în care pot „să bârfească și să se ia la mișto” fără ca cineva să se supere. A mai spus că atmosfera dintre ei s-a reaprins imediat în cadrul emisiunii, ca și cum nu ar fi trecut timpul, dar că întâlnirea le-a oferit și ocazia să discute lucruri rămase nespuse.

„A fost o surpriză foarte mare. A fost o surpriză mare, da. A rămas așa, wow. În capul meu era mamă, și dacă mă vede la probe, și dacă sunt urâtă, și dacă nu sunt îmbrăcată frumos, și dacă nu știu ce. Acum nu contează părerea lui, dar atunci da. Noi suntem prieteni foarte buni. Credeți-mă, că am ajuns să ne împrietenim încât să, nu știu, să glumim și să bârfim niște chestii și să ne luăm la mișto. S-a reprins, s-a reprins, era culmea să nu. Doar că am mai prins printre picături, am mai vorbit unele lucruri pe care nu le discutasem la un moment dat. Am venit acasă, le-am mai discutat”, a povestit Olga Barcari la o emisiune TV.

Olga Barcari a vorbit deschis despre perioada în care relația lor a ajuns în atenția presei, atunci când un articol a declanșat un val de curiozitate și interpretări publice. Povestea lor a devenit cunoscută, iar ea s-a simțit expusă și nepregătită pentru avalanșa de atenție. În acel episod, Cătălin Bordea a fost cel care a încercat să o liniștească și să-i fie alături.

„M-am mai plâns și eu că, atunci când a fost nebunia aia cu Cancan-ul, am rămas șocată eu și așa că trebuia să-mi explice ce să fac. Acum este o prietenie și atât. Este o prietenie, chiar este o prietenie și atât. Am fost la podcast la el, vorbim, nu mai avem așa… Bine, acum nu știu dacă m-ar vedea cu un bărbat, cum ar reacționa, și dacă l-aș vedea cu o femeie, cred că l-aș omorî. Și acum nu știu. Dar am zis că e o chestie, nu știu, e un respect foarte mare. E un respect. Și eu îl luam așa cu cât ne vedem, glumim, stăm. Nu, am rămas prieteni foarte buni și, dacă nu s-a legat până acum, și între timp dacă au mai fost și alte femei, clar e…”, a mai spus Olga Barcari.

De ce Olga Barcari nu își mai dorește o relație cu Bordea

Olga Barcari vorbește deschis despre motivul pentru care nu își mai dorește o relație cu Cătălin Bordea, sau, mai exact, de ce nu ar mai vedea posibilă o poveste între ei, chiar dacă există prietenie și respect. Aceasta exprimă un refuz care vine din convingerea că relația lor, dacă ar fi reluată, nu ar avea stabilitatea de care are ea nevoie și preferă să se axeze pe carieră.

„Nu, nu aș mai vrea, nu cred că aș mai vrea și nu cred că aș mai vrea, nu am încredere că ar putea să-și asume în totalitate o chestie. Pentru mine contează foarte mult să fiu focus la job-ul pe care îl am. Că, atunci, o relație pe mine cam dezechilibrează, așa. Mă împlic total. Suntem mari acum, avem o vârstă. Am lucrat toată viața, nu prea ni s-a oferit iubire și a trebuit să pătimim. Și acum, la bătrânețe, vorba vine, când ai, ai și tu nevoie de un suflet cu care să vorbești, să împărtășești niște chestii. De aia am lucrat. Că am zis că eu, când o să cresc mare și o să am un iubit, eu o să mă țin sănătoasă, frumoasă, că o să mă plimb în mașinuță, ca să nu vină ăsta și să mă ia de la A: mă doare ficatul, a, mă doare, nu știu, trebuie să-mi pun o în dinte, trebuie să… Știi. Am zis că eu o să mă păstrez ca, atunci când vine bărbatul în viața mea, să fiu ca o păpușică. Nu să repare la mine, cum se mai întâmplă”, a mai declarat concurenta de la Asia Express.

CITEȘTE ȘI: Cum se înțelege Olga Barcari cu Karmen, de fapt. Ce se întâmpla la testimonialele de la Asia Express 2025: ”Nu mai puteam de oboseală”

Cum se înțelege Olga Barcari cu Karmen, de fapt. Ce se întâmpla la testimonialele de la Asia Express 2025: ”Nu mai puteam de oboseală”