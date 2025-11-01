Acasă » Știri » De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”

De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”

De: Andreea Stăncescu 01/11/2025 | 16:50
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”
Ce spune Olga Barcari despre Cătălin Bordea / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea a început într-un moment delicat, la scurt timp după divorțul comediantului, și a fost privită de mulți ca o idilă intensă, dar de scurtă durată. Chiar dacă lucrurile nu au evoluat spre o relație de cuplu pe termen lung, cei doi au reușit să păstreze o legătură și au devenit prieteni. În prezent, concurenta de la Asia Express spune că nu și-ar mai dori o relație cu acesta!

Timpul a trecut, iar fiecare și-a urmat propriul drum, însă destinele lor s-au intersectat din nou într-un cadru neașteptat, chiar la Asia Express. Cătălin Bordea, împreună cu Nelu Cortea, a apărut ca invitat surpriză în show, unde Olga era concurentă alături de Karmen. Momentul revederii nu a fost pregătit sau anunțat dinainte, iar reacția acesteia i-a luat pe toți prin surprindere.

Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea

Olga Barcari subliniază că prietenia dintre ei nu este una formală, ci una reală, plină de glume și tachinări, o prietenie în care pot „să bârfească și să se ia la mișto” fără ca cineva să se supere. A mai spus că atmosfera dintre ei s-a reaprins imediat în cadrul emisiunii, ca și cum nu ar fi trecut timpul, dar că întâlnirea le-a oferit și ocazia să discute lucruri rămase nespuse.

„A fost o surpriză foarte mare. A fost o surpriză mare, da. A rămas așa, wow. În capul meu era mamă, și dacă mă vede la probe, și dacă sunt urâtă, și dacă nu sunt îmbrăcată frumos, și dacă nu știu ce. Acum nu contează părerea lui, dar atunci da. Noi suntem prieteni foarte buni. Credeți-mă, că am ajuns să ne împrietenim încât să, nu știu, să glumim și să bârfim niște chestii și să ne luăm la mișto. S-a reprins, s-a reprins, era culmea să nu. Doar că am mai prins printre picături, am mai vorbit unele lucruri pe care nu le discutasem la un moment dat. Am venit acasă, le-am mai discutat”, a povestit Olga Barcari la o emisiune TV.

Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Olga Barcari a vorbit deschis despre perioada în care relația lor a ajuns în atenția presei, atunci când un articol a declanșat un val de curiozitate și interpretări publice. Povestea lor a devenit cunoscută, iar ea s-a simțit expusă și nepregătită pentru avalanșa de atenție. În acel episod, Cătălin Bordea a fost cel care a încercat să o liniștească și să-i fie alături.

„M-am mai plâns și eu că, atunci când a fost nebunia aia cu Cancan-ul, am rămas șocată eu și așa că trebuia să-mi explice ce să fac. Acum este o prietenie și atât. Este o prietenie, chiar este o prietenie și atât. Am fost la podcast la el, vorbim, nu mai avem așa… Bine, acum nu știu dacă m-ar vedea cu un bărbat, cum ar reacționa, și dacă l-aș vedea cu o femeie, cred că l-aș omorî. Și acum nu știu. Dar am zis că e o chestie, nu știu, e un respect foarte mare. E un respect. Și eu îl luam așa cu cât ne vedem, glumim, stăm. Nu, am rămas prieteni foarte buni și, dacă nu s-a legat până acum, și între timp dacă au mai fost și alte femei, clar e…”, a mai spus Olga Barcari.

De ce Olga Barcari nu își mai dorește o relație cu Bordea

Olga Barcari vorbește deschis despre motivul pentru care nu își mai dorește o relație cu Cătălin Bordea, sau, mai exact, de ce nu ar mai vedea posibilă o poveste între ei, chiar dacă există prietenie și respect. Aceasta exprimă un refuz care vine din convingerea că relația lor, dacă ar fi reluată, nu ar avea stabilitatea de care are ea nevoie și preferă să se axeze pe carieră.

„Nu, nu aș mai vrea, nu cred că aș mai vrea și nu cred că aș mai vrea, nu am încredere că ar putea să-și asume în totalitate o chestie. Pentru mine contează foarte mult să fiu focus la job-ul pe care îl am. Că, atunci, o relație pe mine cam dezechilibrează, așa. Mă împlic total. Suntem mari acum, avem o vârstă. Am lucrat toată viața, nu prea ni s-a oferit iubire și a trebuit să pătimim. Și acum, la bătrânețe, vorba vine, când ai, ai și tu nevoie de un suflet cu care să vorbești, să împărtășești niște chestii. De aia am lucrat. Că am zis că eu, când o să cresc mare și o să am un iubit, eu o să mă țin sănătoasă, frumoasă, că o să mă plimb în mașinuță, ca să nu vină ăsta și să mă ia de la A: mă doare ficatul, a, mă doare, nu știu, trebuie să-mi pun o în dinte, trebuie să… Știi. Am zis că eu o să mă păstrez ca, atunci când vine bărbatul în viața mea, să fiu ca o păpușică. Nu să repare la mine, cum se mai întâmplă”, a mai declarat concurenta de la Asia Express.

CITEȘTE ȘI: Cum se înțelege Olga Barcari cu Karmen, de fapt. Ce se întâmpla la testimonialele de la Asia Express 2025: ”Nu mai puteam de oboseală”

Cum se înțelege Olga Barcari cu Karmen, de fapt. Ce se întâmpla la testimonialele de la Asia Express 2025: ”Nu mai puteam de oboseală”

Tags:
Iți recomandăm
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
Știri
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”
Știri
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii…
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Mediafax
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
Gandul.ro
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a...
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu interdicție generațională, după ce Noua Zeelandă a abrogat-o în 2023
Mediafax
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
Gandul.ro
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, mai bogat cu 6 milioane de euro! „Știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp”
Gigi Becali, mai bogat cu 6 milioane de euro! „Știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp”
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce ...
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?
Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis ...
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis gura cârcotașilor: “Pot să fiu și eu ca Marilu și să mă cert cu Alex”
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda ...
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”
Cristian Botgros iese la atac, după ce familia Andreei Cuciuc a insinuat că ar știi ceva despre moartea ...
Cristian Botgros iese la atac, după ce familia Andreei Cuciuc a insinuat că ar știi ceva despre moartea fiicei lor: „Devine o tentativă de distrugere”
Vezi toate știrile
×