Cum se înțelege Olga Barcari cu Karmen, de fapt. Ce se întâmpla la testimonialele de la Asia Express 2025: ”Nu mai puteam de oboseală”

De: Irina Vlad 31/10/2025 | 16:43
Karmen și Olga Barcari/ sursă foto: Antena 1
Adevărata față a relației dintre Karmen Simionescu și Olga Barcari a fost expusă în timpul emisiunii Asia Express 2025. Cele două au plecat pe Drumul Eroilor cu mult curaj și entuziasm, însă – la un moment dat – provocările întâmpinate pe traseu, condițiile grele de trai și oboseala și-au spus cuvântul. Ce are, de fapt, fosta iubită a lui Cătălin Bordea să îi reproșeze prietenei sale? 

Invitată în podcastul moderat de Cătălin Bordea, fostul ei iubit, se poate spune că Olga Barcari a prins puțin curaj și a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu Karmen, fiica lui Adrian Minune.

Olga Barcari: ”Nu mai puteam de oboseală și ea tot vorbea”

Cele două au făcut față cu brio competiției Asia Express 2025, însă, la un moment dat, oboseala și-a spus cuvântul. Recent, Olga Barcari a vorbit detaliat unul dintre momentele în care prietena ei, Karmen, s-a lăsat dusă de val și a început să dea din casă mai mult decât era nevoie. Guralivă și dorinică să vorbească despre copilăria și viața ei, în timpul testiomonialelor, fiica lui Adrian Minune a încurcat emisiunea cu platoul unui podcast.

”Ea nu știa cum se vorbește în acele testimoniale, ce se taie la montaj. Faza este că  Karmen efectiv povestea din copilărie, ea era la podcast. Faza este că eu trebuia să o și ascult, nu mai puteam de oboseală și ea tot vorbea, vorbea.

La început aveam așa un respect și am zis că o las să vorbească.. La un moment dat i-am zis: ”Avem testimoniale de la ora aia până la ora aia, Karmen, te rog să vorbești mai puțin”; a spus Olga Barcari în podcastul colegidecameră.

Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
În timpul filmărilor de la Antena 1, Olga Barcari și Karmen s-au confruntat cu probleme de sănătate. Fiica lui Adrian Minune a povestit că – preț de câteva zile – a simțit că este pe punctul de a renunța la competiție din cauza unei răceli agresive. Ambițioasă, artista și-a administrat perfuzii, medicamente și toate cele necesare și chiar a participat la curse cu perfuzia în mână, pentru a face tot posibilul să nu iasă din cursă.

„Poate o să vi se pară ciudat că spun asta, dar am luat la mine o tonă de medicamente și bineînțeles că le-am aruncat. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie, deși am răcit la un moment dat. Răceală de aceea nasoală, ca atunci când eram mici, am avut frisoane și așa.

Înainte de cursă, într-o dimineață mi-am pus o perfuzie și am alergat cu branula în mână, lucru care mi-a demonstrat mie, nimănui altcuiva, că sunt puternică, ceea ce face foarte bine oricărui om să-și demonstreze lui personal că poate”, a spus Karmen pe pagina ei de Instagram.

Karmen Simionescu e cea mai bogată concurentă de la Asia Express. Ce avere are Adi Minune, tatăl ei

Cătălin Bordea a taxat-o pe fosta Olga Barcari, la Asia Express 2025: ”Nu mai țipa că mă duci cu gândul în altă parte”

 

