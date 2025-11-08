Premieră la Asia Express: Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu? Detalii incendiare înainte de finala de la Antena 1

Situație fără precedent la Asia Express! Gabi Tamaș, la un pas să fie descalificat din competiția Asia Express, deși el a fost marele câștigător alături de partenerul Dan Alexa?! La asta nu te-ai fi așteptat! Află mai multe detalii în articol!

CANCAN.RO vă dezvăluia încă din luna mai a acestui an cine sunt câștigătorii emisiunii Asia Express care fusese deja filmată și urma să fie difuzată (VEZI AICI). Acum, detalii halucinante au ieșit la iveală: Gabi Tamaș, la un pas de eliminare?!

Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu?

Surse Antena 1 au declarat pentru liveTEXT.ro că în timpul filmărilor Gabi Tamaș ar fi fost la un pas să fie eliminat din cauză că nu respecta condițiile impuse în contract. Mona Segall, producătoarea emisiunii Asia Express, ar fi purtat la acel moment o discuție cu Tamaș în care i-ar fi atras atenția că are un comportament nepotrivit.

Mai exact, conform sursei menționate, fostul fotbalist ar fi petrecut până dimineața în zori, iar echipa Asia Express ar fi fost nevoită să amâne filmările. Producătoarea ar fi decis ca el să fie amendat cu 25% din onorariu, iar decizia finală în ceea ce îl privește ar urma să fie luată în țară, după terminarea competiției, în funcție de cum va acționa fostul fotbalist: dacă va mai încălca contractul sau nu. Astfel, Gabi Tamaș ar putea să restituie premiul cel mare în cazul în care producția decide acest lucru. Această situație este fără precedent și ar reprezenta o premieră în Asia Express. Rămâne de văzut dacă zvonurile sunt reale sau nu!

„Descalificarea poate interveni si post încheiere filmări și presupune returnarea premiului”, a transmis persoana care a făcut postarea pe TikTok.

