Acasă » Știri » Premieră la Asia Express: Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu? Detalii incendiare înainte de finala de la Antena 1

Premieră la Asia Express: Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu? Detalii incendiare înainte de finala de la Antena 1

De: Denisa Iordache 08/11/2025 | 13:04
Premieră la Asia Express: Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu? Detalii incendiare înainte de finala de la Antena 1
Gabi Tamaș și Dan (sursă - social media)
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Situație fără precedent la Asia Express! Gabi Tamaș, la un pas să fie descalificat din competiția Asia Express, deși el a fost marele câștigător alături de partenerul Dan Alexa?! La asta nu te-ai fi așteptat! Află mai multe detalii în articol! 

CANCAN.RO vă dezvăluia încă din luna mai a acestui an cine sunt câștigătorii emisiunii Asia Express care fusese deja filmată și urma să fie difuzată (VEZI AICI). Acum, detalii halucinante au ieșit la iveală: Gabi Tamaș, la un pas de eliminare?! 

Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu?

Surse Antena 1 au declarat pentru liveTEXT.ro că în timpul filmărilor Gabi Tamaș ar fi fost la un pas să fie eliminat din cauză că nu respecta condițiile impuse în contract. Mona Segall, producătoarea emisiunii Asia Express, ar fi purtat la acel moment o discuție cu Tamaș în care i-ar fi atras atenția că are un comportament nepotrivit. 

Mai exact, conform sursei menționate, fostul fotbalist ar fi petrecut până dimineața în zori, iar echipa Asia Express ar fi fost nevoită să amâne filmările. Producătoarea ar fi decis ca el să fie amendat cu 25% din onorariu, iar decizia finală în ceea ce îl privește ar urma să fie luată în țară, după terminarea competiției, în funcție de cum va acționa fostul fotbalist: dacă va mai încălca contractul sau nu. Astfel, Gabi Tamaș ar putea să restituie premiul cel mare în cazul în care producția decide acest lucru. Această situație este fără precedent și ar reprezenta o premieră în Asia Express. Rămâne de văzut dacă zvonurile sunt reale sau nu!

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

„Descalificarea poate interveni si post încheiere filmări și presupune returnarea premiului”, a transmis persoana care a făcut postarea pe TikTok. 

CITEȘTE ȘI:

Se știu echipele calificate în finala Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1

Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el

Tags:
Iți recomandăm
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…”
Știri
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste…
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Știri
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de lege
Mediafax
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de polițiști!
Mediafax
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, ...
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca, leopardul roz cu paiete | EXCLUSIV
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani ...
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…”
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută ...
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută în Italia
Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie ...
Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele ...
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor
Vezi toate știrile
×