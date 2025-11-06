Acasă » Știri » Se știu echipele calificate în finala Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1

De: Denisa Iordache 06/11/2025 | 07:42
FOTO: Antena 1

Finala Asia Express se apropie, iar emoțiile sunt la cote maxime! În ediția de ieri a început etapa semifinală a competiției și s-a aflat care sunt cele trei echipe care se vor duela în marea finală. Află mai multe detalii în articol!

Chiar înainte de etapa finală, o echipă a fost eliminată din ediția 36 din Asia Express- Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025. Oamenii sunt nerăbdători să vadă marea finală!

Care sunt echipele calificate în finala Asia Express

După o noapte de cazare la hotel, concurenții au primit o veste neașteptată: una dintre echipe va primi biletul de aur și va ajunge direct în marea finală. Irina Fodor i-a anunțat câștigătorii acestui mare avantaj pe Dan Alexa și Gabi Tamaș.

„Se vede cu ochiul liber că biletul de aur merge la Gabi și la Dan. Sunteți în finala Asia Express sezonul 8. Așa ceva! Bravo!”, a spus prezentatoarea TV.

Ei bine, cele trei echipe rămase s-au duelat pentru ultima șansă și au avut de parcurs un traseu lung pentru a ajunge la Irina Fodor.

„Știu că este un moment greu, poate cel mai greu din cursă. Știm foarte că astăzi o să plece o echipă acasă. Nu mai este un secret pentru nimeni. Și știu că este cel mai frustrant lucru din lume să ajungi până în etapa nouă și să fie nevoie să pleci acasă înainte de ultimul pas.

Acesta este concursul, iar cineva trebuie să plece acasă. Acum nu se mai pune problema că acel cineva este mai slab decât ceilalți concurenți sau că nu a învățat cum să se descurce. Este vorba că există ghinioane! Ține și de noroc la mașini, și la oameni…”, a spus Irina Fodor.

Cele două echipe care au intrat în marea finală sunt formate din Karmen Simionescu- Olga Barcari și Ștefan Floroaica-Alexandru Ion. Prin urmare, aceștia se vor duela în marea finală alături de Dan Alexa și Gabi Tamaș.

