Concurentul de la Asia Express care a recunoscut de ce nu a păstrat legătura cu tatăl lui: „Consumat de problemele cu alcoolul”

Alexandru Ion este unul dintre cei mai cunoscuți actori români și se bucură de un succes răsunător în cariera pe care a urmat-o. Acesta face echipă cu Ștefan Floroaică la Asia Express 2025 și tot timpul a avut o viață personală discretă, departe de ochii curioșilor.

Actorul a făcut declarații sfâșietoare despre divorțul părinților săi, care i-a marcat copilăria. Părinții lui Alexandru Ion s-au separat când el avea doar șase anișori. Mama sa și-a asumat și rolul de tată și a devenit cea mai importantă persoană din viața actorului. În schimb, tatăl său s-a confruntat cu probleme legate de alcool, iar după despărțire actorul nu a mai păstrat legătura cu el.

Alexandru Ion a recunoscut de ce nu a păstrat legătura cu tatăl lui

Alexandru Ion a povestit cât de importante au fost pentru el creșterea și educația oferite de mama sa, Silvia Groșan. O consideră „centrul gravitațional al copilăriei mele” și reprezintă persoana care i-a modelat viața și l-a ajutat să devină omul și artistul din prezent.

„Ai mei au divorțat când aveam 6 ani, așa ca modelul clasic de familie, cu ambii părinți prezenți în viața de zi cu zi nu a fost ceva ce am trăit. Post divorț, nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul, cum, din păcate, s-a întâmplat la scară largă în generațiile de atunci.

Mama a fost centrul gravitațional al copilăriei mele. Ea a ținut totul laolaltă – emoțional, logistic, existențial. De la ea am învățat ce înseamnă responsabilitate, reziliență, dar și blândețe. Cumva, nu știu să explic cum, nu am resimțit niciodată absența totală a tatălui ca pe o lipsă. Era un fapt, aia era realitatea și funcționa foarte bine. Până la urmă, fiecare a făcut ce-a putut. Mama a putut tot, iar tata n-a putut mai nimic. Și spun asta dintr-un loc neîntinat de furie sau neajunsuri emoționale, ci din unul plin de echilibru și acceptare legat de parcursul meu familial”, dezvăluie Alexandru Ion, într-un interviu viva.ro.

Actorul i-a dedicat mamei sale o categorie specială pe Instagram, numită „#zisemama, în care povestește experiențele pe care le are vizitând mai multe țări din lume.

„Relația mea cu mama este una dintre cele mai profunde și stabile constante din viața mea. „#zisemama s-a născut firesc, din dorința de a împărtăși umorul ei involuntar, remarcile spontane și modul foarte direct în care vede lumea. Pasiunea pentru teatru are altă sursă, nu a venit de la mama, pentru că legăturile ei cu acest domeniu există doar din poziția de spectator. Mai degrabă, pasiunea ei pentru teatru e moștenită de la mine. Iar prezența ei într-un spectacol profesionist este legată de un spectacol comunitar creat în cadrul ediției 2020 a festivalului Ideo Ideis, pe care l-am co-fondat când aveam 18 ani. Spectacolul, regizat de Bogdan Georgescu, documenta poveștile unor femei din Alexandria, iar ea a făcut parte din distribuție cu o naturalețe emoționantă. Momentul acela a rămas emblematic pentru că a presupus o formă de curaj și vulnerabilitate asumată, la cei 64 de ani pe care îi avea atunci, pe care doar cineva cu un simț solid al propriei identități îl poate manifesta. Îi sunt recunoscător pentru tot ce a ținut în picioare, în tăcere, fără să ceară nimic în schimb, și pentru că a fost, mereu, acolo – cu o loialitate care nu a strigat, dar s-a simțit la fiecare pas”, a adăugat actorul.

