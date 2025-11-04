Florin Răgălie s-a reprofilat! Meseria surprinzătoare pe care o va avea TikToker-ul

Florin Răgălie, actorul de circ din București, cunoscut pentru trucurile sale de balans, și-a luat fanii prin surprindere! Celebrul TikToker a anunțat că se reprofilează. Află, în articol, ce meserie surprinzătoare a ales!

Florin Răgălie, un actor de circ din București, a ajuns cunoscut pe TikTok datorită trucurilor sale prin care reușește să țină în balans, pe cap, obiecte foarte grele, precum un pat sau un cuptor cu microunde. De asemenea, el a reușit să atragă tinerii din România cu discursuri motivaționale, ajungând la sute de mii se urmăritori în mediul online. Ei bine, acum a anunțat că are de gând să își schimbe meseria.

Ce meserie a ales Florin Răgălie

Recent, Florin Răgălie și-a surprins urmăritorii cu un filmuleț neașteptat pe TikTok. Acesta a anunțat că se va face mecanic de locomotivă și le-a vorbit internauților direct din tren. Mai mult decât atât, le-a promis că anul viitor el va fi cel care îi va duce pe tineri la festivalul lui Selly de la malul mării, Beach, please! 2026.

„Vă aștept să mergem către Beach, please anul viitor. Eu voi fi căpitanul de tren. Haideți, lăsați-mă că am treabă”, a spus Florin Răgălie în filmuleț.

În urmă cu aproximativ două luni, Florin Răgălie a făcut show pe scena emisiunii The Ticket, de la Antena 1. Acesta s-a prezentat în fața publicului cu un număr spectaculos. A ridicat pe cap mai multe obiecte grele, precum un pat, un cuptor cu microunde sau statuia unui cerb. Atunci, actorul de circ a împărtășit cu telespectatorii și povestea sa de viață.

„Eu fac mult mai mult de atât. Ăsta este practic un hobby. Eu sunt artist de circ. Menționez că balansul îl am de la 7 ani. Atunci l-am descoperit. Nu am deprins disciplina asta în circul de stat. Eram la școală și am văzut-o pe femeia de serviciu că dădea cu mopul, avea și mătura lângă. În mintea mea de copil m-am gândit ce s-ar întâmpla dacă aș lua acea mătură și aș pune-o pe cap. Din prima, cum am pus-o, am început să merg. Am plecat de la o mătură și am ajuns să balansez o cadă”, a povestit Florin Răgălie în cadrul emisiunii The Ticket.

La finalul numărului, tânărul a avut și un discurs motivațional pentru români. În stilul caracteristic, a transmis un mesaj emoționant cu care a reușit să cucerească atât jurații, cât și publicul.

„Indiferent de cât de greu vă este… totul este trecător și aș vrea din suflet să nu renunțați doar pentru că vă ia ceva mai mult timp. Timpul trece oricum și e foarte important să insistăm să facem ceea ce iubim pentru că atunci și starea noastră de spirit este una bună, gândindu-ne că facem ceea ce iubim în viața asta. E vorba despre a scoate cea mai bună versiune a noastră”, a spus TikTokerul.

