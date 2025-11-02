Acasă » Știri » Tânăra care a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă! Te trec fiorii după ce le bagă în gură și apoi începe să le mestece

Tânăra care a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă! Te trec fiorii după ce le bagă în gură și apoi începe să le mestece

De: Irina Vlad 02/11/2025 | 20:28

O influenceriță a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă. Tânăra a vrut să testeze reacția utilizatorilor, dar și a oamenilor pe care îi întâlnește zi de zi, și a încărcat o serie de videoclipuri în care apare în timp ce mănâncă ouă crude… cu tot cu coajă. 

Intitulată @missmorgandude, tânăra a devenit virală pe TikTok datorită videoclipurilor în care apare în timp ce mănâncă ouă crude… cu tot cu coajă. Ba în supermarket, ba acasa, pe strada, în restaurante sau în club, Miss Morgan nu scapă nicio ocazie să își arate „talentul”.

O tânără mănâncă ouă crude, cu tot cu coajă, pe TikTok!

Așa cum era de așteptat, majoritatea utilizatorilor nu au crezut că Miss Morgan mănâncă ouă crude, ci fierte sau din ciocolată. Postările sale au strâns peste 20.000 de comentarii. Iată câteva dintre ele:

”Sper să fie ou de ciocolată.”

”Spune-mi că este, de fapt, un ou de ciocolată cu aspect de ou normal.”

”Este fiert sau crud?”

”Nu arăți de parcă ți-ar face plăcere să mănânci oul ăla.”

”Aș fi spus că e un ou de ciocolată, dar după expresia ei facială ai spune că mai are puțin și plânge. Deci nu știu ce să cred. Poate e oul fiert.”

”Sigur este un ou de ciocolată. Am auzit că oamenii nu mănâncă și coaja de la ou”, au fost o parte din reacțiile tiktokerilor.

Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic, ce a declarat acesta
Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic, ce a...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

La ce riscuri te expui dacă mănânci ouă crude

Consumul de ouă crude trebuie evitat – în special de persoanele cu o imunitate scăzută sau cu boli cronice. Riscurile majore ale consumului de ouă crude sunt contaminarea cu Salmonella și intoxicația alimentară. Salmonella poate fi prezentă atât pe coaja oului, cât și în interiorul acestuia.

La temperaturi mari – în timpul gătirii – bacteria Salmonella este distrusă, motiv pentru care ouăle crude sau insuficient gătite prezintă un risc mai mare decât cele gătite corespunzător. Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), peste 1 milion de oameni din Statele Unite se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate cu Salmonella. Se estimează că aproximativ 1 din 20.000 de ouă în SUA este contaminat cu această bacterie.

Alimentul natural și sănătos care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii și-l pun în cafea

Carmen Brumă trage un semnal de alarmă! De ce trebuie să slăbești imediat ce te întorci din vacanță

Tags:
Iți recomandăm
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt disperați!
Știri
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la…
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Prima sarcină obținută cu ajutorul AI și al roboților
Mediafax
Prima sarcină obținută cu ajutorul AI și al roboților
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale”
Gandul.ro
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți, mușcați-mă!” Bestiile nu au fost impresionate de credința lui
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel:...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Patriarhia Română respinge acuzațiile privind interpretarea unei poezii legionare în Catedrala Națională
Mediafax
Patriarhia Română respinge acuzațiile privind interpretarea unei poezii legionare în Catedrala Națională
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump:...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale”
Gandul.ro
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Celebrul actor care nu mai vorbește cu fiica sa, de peste 24 de ani! Care este motivul
Celebrul actor care nu mai vorbește cu fiica sa, de peste 24 de ani! Care este motivul
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. ...
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt disperați!
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Ce s-a întâmplat, de fapt, în trenul groazei din UK unde 10 pasageri au fost răniți. Ce povestesc ...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în trenul groazei din UK unde 10 pasageri au fost răniți. Ce povestesc martorii despre atac
Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o ...
Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o cu patos în public
Srilankezul atacat în Popești-Leordeni face primele declarații după incident! Cum a scăpat din mâinile ...
Srilankezul atacat în Popești-Leordeni face primele declarații după incident! Cum a scăpat din mâinile băiatului și ce pagube i-au produs agresorii
Vezi toate știrile
×