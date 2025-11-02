Tânăra care a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă! Te trec fiorii după ce le bagă în gură și apoi începe să le mestece

O influenceriță a speriat TikTok-ul cu niște banale ouă. Tânăra a vrut să testeze reacția utilizatorilor, dar și a oamenilor pe care îi întâlnește zi de zi, și a încărcat o serie de videoclipuri în care apare în timp ce mănâncă ouă crude… cu tot cu coajă.

Intitulată @missmorgandude, tânăra a devenit virală pe TikTok datorită videoclipurilor în care apare în timp ce mănâncă ouă crude… cu tot cu coajă. Ba în supermarket, ba acasa, pe strada, în restaurante sau în club, Miss Morgan nu scapă nicio ocazie să își arate „talentul”.

O tânără mănâncă ouă crude, cu tot cu coajă, pe TikTok!

Așa cum era de așteptat, majoritatea utilizatorilor nu au crezut că Miss Morgan mănâncă ouă crude, ci fierte sau din ciocolată. Postările sale au strâns peste 20.000 de comentarii. Iată câteva dintre ele:

”Sper să fie ou de ciocolată.” ”Spune-mi că este, de fapt, un ou de ciocolată cu aspect de ou normal.” ”Este fiert sau crud?” ”Nu arăți de parcă ți-ar face plăcere să mănânci oul ăla.” ”Aș fi spus că e un ou de ciocolată, dar după expresia ei facială ai spune că mai are puțin și plânge. Deci nu știu ce să cred. Poate e oul fiert.” ”Sigur este un ou de ciocolată. Am auzit că oamenii nu mănâncă și coaja de la ou”, au fost o parte din reacțiile tiktokerilor.

La ce riscuri te expui dacă mănânci ouă crude

Consumul de ouă crude trebuie evitat – în special de persoanele cu o imunitate scăzută sau cu boli cronice. Riscurile majore ale consumului de ouă crude sunt contaminarea cu Salmonella și intoxicația alimentară. Salmonella poate fi prezentă atât pe coaja oului, cât și în interiorul acestuia.

La temperaturi mari – în timpul gătirii – bacteria Salmonella este distrusă, motiv pentru care ouăle crude sau insuficient gătite prezintă un risc mai mare decât cele gătite corespunzător. Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), peste 1 milion de oameni din Statele Unite se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate cu Salmonella. Se estimează că aproximativ 1 din 20.000 de ouă în SUA este contaminat cu această bacterie.

Alimentul natural și sănătos care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii și-l pun în cafea

Carmen Brumă trage un semnal de alarmă! De ce trebuie să slăbești imediat ce te întorci din vacanță