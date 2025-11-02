Acasă » Știri » Alimentul natural și sănătos care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii și-l pun în cafea

Alimentul natural și sănătos care îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii și-l pun în cafea

De: Mirela Loșniță 02/11/2025 | 15:10

Carmen Brumă este un exemplu de disciplină și echilibru. Vedeta este mereu apreciată pentru sfaturile de slăbit pe care le oferă femeilor iar, de data aceasta, atrage atenția asupra unui aliment natural pe care toată lumea îl consumă, având impresia că nu îngrașă. Dar realitatea este, de fapt, alta.

Vedeta, în vârstă de 48 de ani, reușește de ani buni să-și mențină silueta prin sport și o alimentație corectă. Ea a transmis un mesaj în mediul online adresat celor care țin dietă și cred că pot înlocui zahărul cu mierea, fără să se îngrașe. Carmen Brumă a explicat că, deși mierea are beneficii importante pentru sănătate datorită proprietăților sale antioxidante și antimicrobiene, trebuie consumată cu moderație, deoarece, în cantități mari, poate îngrășa la fel ca zahărul.

Mierea îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit lui Carmen Brumă

De asemenea, aceasta atrage atenția că, fără să ne dăm seama, atunci când mâncâm miere putem consuma mai multe calorii decât ne-am propus. Din cauza faptului că mierea este lichidă și grea, iar într-o linguriță încape mai mult produs decât în cazul zahărului, consumăm mai multe calori decât ne-am dori.

„Zahărul și mierea sunt aproape la fel. Ambele sunt formate din zaharuri simple, glucoză și fructoză, pe care corpul le procesează aproape identic. O linguriță de zahăr are aproximativ 16 kcal, iar o linguriță de miere are chiar mai multe, 21 kcal. Știți de ce? Pentru că mierea este lichidă și grea și, pur și simplu, într-o linguriță încape mai mult produs decât în cazul zahărului. Uite, așa, fără să îți dai seama, mănânci mai multe calorii!”, a precizat Carmen Brumă.

De asemenea, soția lui Mircea Badea sugerează că acest produs nu trebuie adăugat în lichide fierbinți sau la gătit, deoarece enzimele și antioxidanții se distrug.

„E adevărat că mierea are vitamine, minerale și antioxidanți, dar în cantități mici, iar într-un proces de slăbire contează prea puțin. Și încă un detaliu foarte important! Dacă o pui în lichide fierbinți sau o folosești la gătit, la temperaturi de peste 45 de grade, enzimele și antioxidanții se distrug în mare măsură. Dacă vrei să slăbești, ține minte: mierea e naturală, dar tot zahăr e! Soluția nu este să înlocuiești zahărul cu mierea, ci să reduci cantitățile și să o faci în mod constant”, a încheiat ea.

×