Carmen Brumă recunoaște tot: greșeala făcută care a costat-o scump! ”Este primul impuls!” Sfaturile esențiale date de soția lui Mircea Badea

Carmen Brumă este una dintre promotoarele unui stil de viață sănătos și echilibrat, iar comunitatea ei învață deseori lucruri prețioase de la vedetă. La cei 47 de ani, partenera de viață a lui Mircea Badea arată impecabil și se menține într-o formă fizică de invidiat, mai ales că are și un băiețel cu prezentatorul tv. Ne-a dezvăluit chiar că a început și un master pentru a se perfecționa, însă recent a avut o problemă la care nu se aștepta. Se spune că nimic din ce facem în exces nu este bun, iar vedeta s-a confruntat cu o problemă cu tenul. Carmen Brumă a vorbit despre greșelile pe care nu le mai repetă, însă a oferit și sfaturi prețioase doamnelor pentru a face față caniculei. În plus, pentru că se apropie vacanța, vedeta a vorbit în interviu exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO despre locul de vis în care ea și Mircea Badea vor pleca alături de băiețelul lor, dar și de ce nu se poate dezlipi în vacanță.

Carmen Brumă are parte de o perioadă productivă. S-a întors pe băncile facultății, asta pentru că ea însăși susține că este o perfecționistă și își dorește să știe cât mai mult din toate. A învățat din greșelile pe care le făcea în trecut și acum nu le mai repetă. Ne-a dezvăluit chiar că a avut probleme cu tenul recent din cauza alergatului excesiv, însă acum situația este sub control. În plus, pe lângă sfaturile prețioase pe care ni le-a oferit, interviul a căpătat și o formă personală, iar partenera lui Mircea Badea ne-a vorbit despre cum funcționează familia ei în vacanță. Cine este mai matinal, cine stă mai mult pe telefon, dar și care sunt tabieturile lor, aflăm din rândurile următoare.

Carmen Brumă, despre greșeala făcută recent: „Ce făceam eu afectează în mai multe feluri corpul”

CANCAN.RO: Carmen, este o plăcere pentru mine să te întâlnesc la un eveniment pentru că rareori îmi este dat să te văd. Ce faci?

Carmen Brumă: Mulțumesc! Luiza Ganea, cea care îmi face și ținutele, a reușit să mă convingă să apar în prezentarea ei și să defilez. Am făcut-o cu plăcere pentru că așa cum spuneam ne leagă o colaborare de foarte mulți ani. Îmi plac ținutele ei și mă regăsesc în ele.

CANCAN.RO: Arăți impecabil! Cum arată programul tău în ultima perioadă?

Carmen Brumă: În ultima vreme m-am ocupat cu învățatul. Fac un master de nutriție și siguranță alimentară la UMFCD, am terminat cu brio primul an, am trecut de cele două sesiuni și sunt mândră de mine că am reușit să duc acest an la capăt cu note foarte mari. Eu fac acest master pentru că sunt pasionată de acest domeniu, pentru că eu cred că trebuie în permanență să înveți ceva nou. E o vorbă celebră care spune că dacă nu devii mai bun, devii mai prost. Nu îmi permit să stagnez, iar pe mine mă pasionează acest domeniu.

CANCAN.RO: Se vede, povestești cu mult entuziasm despre asta. A venit vara, spune-ne cum să facem față caniculei? Cum să avem un corp sănătos și armonios?

Carmen Brumă: Principiile alimentației echilibrate sunt aceleași pe tot parcursul anului, doar că trebuie să facem ajustări în funcție de sezon. De hidratare avem nevoie oricând, trebuie să bem 30-40 ml per kilogram corp. În această perioadă este important să ai în alimentație legume și fructe, mai ales cele de sezon, că au minerale și enzime care ajută organismul să facă față căldurii. Minimum cinci porții de legume și fructe de culori diferite, surse de proteină, un gram de proteină per kilogram corp.

CANCAN.RO: Este vreo greșeală pe care ai făcut-o în trecut și care ți-a afectat sănătatea sau frumusețea?

Carmen Brumă: Înfomatarea este o greșeală pe care am făcut-o în urmă cu mulți ani, este primul impuls și o greșeală pe care o fac foarte multe persoane. Pierzi masa musculară, apar dezechilibre în organism.

CANCAN.RO: Ai avut o problemă recent din cauza faptului că făceai mult cardio?

Carmen Brumă: Da, mie îmi place foarte mult să alerg, mereu mi-a plăcut, dar după 35-40 de ani, alergarea de tipul celei pe care o făceam eu, anduranță, mulți kilometri, afectează în mai multe feluri corpul, mă refer la o pierdere accentuată de elastină și colagen la nivelul feței și se accentuează ridurile. Dar nu este vorba de 3-4-5 kilometri. Eu aveam perioade când mă pregăteam pentru maraton în care alergam 80 kilometri.

Cine este cel matinal în familia lor: „În vacanță ai același program”

CANCAN.RO: Ce face fiul tău? Vă pregătiți de vacanță?

Carmen Brumă: Face foarte bine, ne pregătim de vacanță. De data aceasta ne-am făcut și noi planurile din timp și mergem în Tenerife. Vom sta o săptămână.

CANCAN.RO: Cel mai matinal în vacanță cine este?

Carmen Brumă: Cel mai matinal este fiul meu, Vlad. El se trezește fără ceas, de multe ori înaintea mea, așa a fost întotdeauna, de mic. Apoi, eu. Dacă el toată viața a avut emisiune noaptea, cine crezi? Dacă 95% din an te culci târziu, normal că și în vacanță o să ai același program.

CANCAN.RO: În vacanță obișnuiți să opriți toate device-urile, să vă relaxați, sau încă stați conectați pe telefon? Cine stă mai mult pe telefon?

Carmen Brumă: Eu, eu sunt conectată și în vacanță, într-o doză oarecum mai mică, dar nu pot să nu fiu.

