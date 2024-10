Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, cei doi urmând aceeași rețetă și în privința fiului lor, Vlad, pe care l-au ținut departe de lumina reflectoarelor. În vârstă de 10 ani, puștiul le calcă deja pe urme celebrilor săi părinți și e atras de zona de video. Vlăduț este un ajutor de nădejde pentru Carmen, care are o activitate susținută în mediul online, fiind promotoare a unui stil de viață sănătos și schimbând viața multor persoane care au ales să urmeze programele ei de slăbit. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a povestit cum a început activitatea ei în online, dar și despre ajutorul susținut pe care i-l oferă fiul ei, precum și despre decizia de a nu-l expune public, deși băiatul și-ar fi dorit și chiar și-a chestionat deja părinții pe această temă.

Prezentă la VIVA Influencers Party 2025, Carmen Brumă ne-a vorbit și despre revenirea pe băncile facultății, ea începând în această toamnă un Master în Nutriție și Siguranță Alimentară la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.

Carmen Brumă: “Mi-am făcut cont pe Facebook doar pentru că…”

CANCAN.RO: Felicitări pentru premiu! Cum a început activitatea ta și când ai început să câștigi primii bani din online?

Carmen Brumă: Nici nu mai țin bine minte exact, dar asta știu sigur că am fost destul de reticentă când a apărut facebookul, pentru că prima oară a apărut facebookul. Eram destul de reticentă și mi-am făcut cont doar pentru că lansasem în perioada aceea programul meu cel mai de succes 3S și aveam nevoie să îl promovez și în altă parte decât la televizor.

Eram invitată în diverse emisiuni, dar aveam nevoie să îl promovez și pe altă platformă. Și de asta mi-am făcut inițial cont de Facebook crezând că după ce spun: uite, am un program de slăbit și de transformare corporală – pe vremea respectivă era primul din România – și era carte plus DVD, în format fizic, gândindu-mă: zic și eu de programul ăsta și gata. Și uite că m-a prins! La fel s-a întâmplat și cu instagramul. Târziu mi-am făcut cont de Instagram și recent mi-am făcut și de TikTok.

CANCAN.RO: Cât timp petreci pe rețelele de socializare?

Carmen Brumă: Acum petrec destul de mult timp, mai mult de jumătate din zi, pentru că și răspund la mesaje. Eu mi-am dorit să am această legătură directă, nemediată de altcineva și pentru că eu răspund personal la toate mesajele și mă ocup de tot contentul. De cele mai multe ori eu filmez, eu montez, eu dau cu capul, eu resping, da, îmi ocupă mult timp.

Carmen Brumă: “Vlad își face propriile vloguri pe care le postează pe un canal de Youtube, care este privat”

CANCAN.RO: Vlad, fiul tău, te ajută în vreun fel?

Carmen Brumă: Da, Vlad mai nou e pasionat de zona asta de video. Ne vede pe noi de mic la televizor, ne vede făcând mereu filmări și e foarte atras de zona asta. Își face propriile vloguri pe care le postează pe un canal de Youtube care este privat, le vedem doar noi și bunicii. Știe să și monteze așa, adică să adauge câteva cadre dintr-un video, să le lipească. Și da, mă ajută de multe ori când am nevoie să îmi țină cineva camera, să mă filmeze cineva. E un ajutor de nădejde.

CANCAN.RO: Dar nu își dorește și el cont pe Facebook sau pe Instagram?

Carmen Brumă: Oo, ce ar vrea! Mai ales că noi nu l-am expus. Eu nu pun poze cu el, nici tatăl lui, nu l-am dus în nicio emisiune și mă întreabă mereu: “Dar alți copii de ce apar și eu nu pot să apar, mai ales că voi sunteți cunoscuți?”. Și i-am dat o explicație pe care el să o înțeleagă la vârsta lui. I-am spus să mai aștepte un pic, pentru că va exista o perioadă în care va putea să aleagă el. Și va înțelege de ce noi am preferat să facem lucrurile așa.

Dar pentru că îi place foarte mult, e pasionat de zona asta, i-am făcut acest canal de Youtube, privat, unde nu-l vedem decât noi și bunicii.

CANCAN.RO: Ce vârstă are?

Carmen Brumă: 10 ani.

Carmen Brumă: “Vlad are două bunici cadre didactice”

CANCAN.RO: Cum este la școală? Faci teme cu el?

Carmen Brumă: Nu fac teme cu el pentru că e la o școală privată și își face acolo toate temele. Acasă, de obicei, mai are de citit, are de făcut foarte puține teme, pe care și le face singur, pentru că mi-am dorit foarte mult să înțeleagă că asta este responsabilitatea lui. Cu mine a făcut mama temele mult timp și rău a făcut. Pentru că târziu am perceput că asta este responsabilitatea mea.

Cumva la o vârstă fragedă nici nu mă apucam de teme, dacă nu era mama acasă. Aveam senzație că ea e în echipă cu mine și că trebuie să facem totul împreună și mi-a fost greu când a trebuit să mă desprind. Așa că aș vrea să îl învăț că asta este responsabilitatea lui și să le facă singur. Sigur că îl mai mobilizez eu că nu se duce chiar de bunăvoie, dar e rezonabil.

CANCAN.RO: Dar bunica paternă nu s-a supărat, de exemplu, că poate ar fi vrut să supervizeze temele fiind profesoară?

Carmen Brumă: Vlad are două bunici cadre didactice. Mama mea este educatoare, a fost educatoare toată viața ei de fapt, așa că era bătaie pe postul de supraveghetor, dar să știi că lui Vlad îi place să își facă singur temele.

CANCAN.RO: În online, ai fost nevoită să renunți la contracte prin care se solicita expunerea copilului?

Carmen Brumă: Oamenii au înțeles, eu făcând asta – neexpunerea copilului de foarte mulți ani – oamenii știau când mi se adresau că iese din discuție acest capitol și atunci nici măcar nu mi-au propus, pentru că știau că nu e cazul.

Carmen Brumă: “Am fost admisă a XI-a pe listă la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară de la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București”

CANCAN.RO: În octombrie începe un nou capitol în viața ta. Povestește-ne despre întoarcerea pe băncile facultății.

Carmen Brumă: Sunt foarte emoționată că practic sunt din nou studentă. Mi-am dorit foarte mult să intru la acest master. Eu am dat examen și am fost admisă a XI-a pe listă la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară de la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, un master pe care mi l-am dorit de foarte mulți, dar la care nu aveam acces pentru că nu eram absolventă de Medicină și Farmacie.

În ultimii ani s-a relaxat situația, adică au permis și altor absolvenți să concureze pentru că nu intră oricine. Trebuie să dai un examen riguros, dar ni s-a permis și nouă, celorlați, care nu am absolvit Medicină și Farmacie să concurăm alături de absolvenți la Medicină și Farmacie. Sunt foarte mândră că am reușit să iau acest examen.

CANCAN.RO: Care au fost reacțiile în familie? Știau de planul tău sau a fost o surpriză pentru toată lumea?

Carmen Brumă: Cei din familie încercau să mă panseze preventiv. “Carmen, totuși tu concurezi cu cei care au absolvit Medicină și Farmacie, nu trebuie acum să te aștepți să iei, să te superi foarte tare. Chiar dacă tu ai învățat, nu te supăra, e normal, nu e nicio problemă!” Și cumva toată lumea a fost surprinsă!

CANCAN.RO: Tu ești o fire optimistă și bătăioasă. De-a lungul timpului, cum ai gestionat eșecurile?

Carmen Brumă: Să știi că nu am fost un bun gestionar al eșecurilor la început. Căderile mă terminau, dar toată experiența asta a mea cu slăbitul, cu sportul, cu constanța m-au ajutat ca în timp să reușesc să îmi iau și energie din eșec. Asta este foarte important: în momentul în care cazi să fii capabil să te ridici și să mergi mai departe. Nu contează de câte ori cazi câtă vreme tu te ridici și mergi mai departe.

