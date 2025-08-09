Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad

Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, cei doi urmând aceeași rețetă și în privința fiului lor, Vlad, pe care l-au ținut departe de lumina reflectoarelor. Totuși, recent, prezentatorul TV și partenera sa de viață ai publicat mai multe imagini cu băiatul lor din vacanță. Acesta are 11 ani acum.

În luna mai, Vlad a împlinit 11 ani. Puștiul le calcă deja pe urme celebrilor săi părinți și e atras de zona de video. Băiatul este un ajutor de nădejde pentru Carmen Brumă, care are o activitate bogată în mediul online, fiind promotoare a unui stil de viață sănătos. Nutriționista și partenerul ei, Mircea Badea, au cu ce să se mândrească.

Carmen Brumă a publicat imagini nou cu fiul ei și al lui Mircea Badea

Carmen Brumă și Mircea Badea au plecat, alături de fiul lor, într-o vacanță în Tenerife. În urmă cu o zi, faimoasa nutriționistă a publicat mai multe imagini pe contul său de Instagram. Fotografiile au fost însoțite și de un mesaj, unde a vorbit despre călătoria de care se bucură, împreună cu familia.

„Îmi place tot în Tenerife, de la locul în care ne-am cazat, până la peisajele spectaculoase, natură, plaje, șosele impecabile, curățenie, mâncare, oameni!”, a scris Carmen Brumă pe Instagram.

Carmen Brumă a ales să pună și câteva imagini cu fiul său și al lui Mircea Badea. Cei doi continuă să fie discreți cu privire la viața lui Vlad, așa că i-au acoperit fața. Totuși, internauții au putut observa cât de mare a crescut.

Încă de când au devenit părinți, prezentatorul TV și partenera sa de viață au decis să îl țină pe băiat departe de lumina reflectoarelor. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Carmen Brumă a explicat această decizie.

„Oo, ce ar vrea (n.r. conturi de socializare)! Mai ales că noi nu l-am expus. Eu nu pun poze cu el, nici tatăl lui, nu l-am dus în nicio emisiune și mă întreabă mereu: ‘Dar alți copii de ce apar și eu nu pot să apar, mai ales că voi sunteți cunoscuți?’. Și i-am dat o explicație pe care el să o înțeleagă la vârsta lui. I-am spus să mai aștepte un pic, pentru că va exista o perioadă în care va putea să aleagă el. Și va înțelege de ce noi am preferat să facem lucrurile așa. Dar pentru că îi place foarte mult, e pasionat de zona asta, i-am făcut acest canal de Youtube, privat, unde nu-l vedem decât noi și bunicii”, a spus Carmen Brumă.

