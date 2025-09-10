Carmen Brumă trage un semnal de alarmă! De ce trebuie să slăbești imediat ce te întorci din vacanță

Carmen Brumă, mereu un exemplu de disciplină și echilibru, atrage atenția celor care s-au întors din concediu cu câteva kilograme în plus. Vedeta de 48 de ani, care își menține de ani buni silueta cu ajutorul sportului și al unei alimentații corecte, avertizează că surplusul acumulat în vacanță nu dispare de la sine. Ba dimpotrivă, poate deveni începutul unui proces periculos de îngrășare constantă.

Ea explică faptul că, în doar câteva săptămâni de relaxare, poți adăuga până la un kilogram și jumătate pe cântar, iar dacă nu acționezi rapid, organismul ajunge să perceapă acea greutate ca pe noul „normal”. Tocmai de aceea, revenirea imediată la rutină este cheia.

„Kilogramele din vacanță? Dacă le lași, rămân! Studiile arată că în 1–3 săptămâni de vacanță poți câștiga 0,4–1,5 kg… iar o parte persistă și după întoarcere. Asta se numește creeping obesity: acumulări mici constante de +500 g până la 1 kg care nu mai pleacă și se adună an de an. De ce e bine să acționezi rapid? Pentru că organismul își „salvează” ușor noul normal. Cu cât stai mai mult la greutatea crescută, cu atât corpul o apără mai puternic”, a explicat Carmen Brumă pentru click.ro.

Carmen Brumă trage un semnal de alarmă

Specialista în nutriție a detaliat și care sunt pașii de urmat în primele 10 zile după vacanță, pentru a reveni la greutatea inițială: mese regulate, somn suficient, proteine la fiecare masă, fibre, hidratare corectă, pași zilnici și câteva minute de antrenament acasă.

„Cum să dăm jos kilogramele aduse din vacanță? Pare simplu dar trebuie să ne ținem serios de treabă! Ce faci în primele 10 zile? – Revii la rutină: mese regulate, somn 7–8h. – Proteină la fiecare masă + legume/fibre. – Lichide: apă. – Pași zilnici (8–10k) + 10–15 minute de antrenament acasă din programele mele de pe carmen-brumă.ro. Cântărirea săptămânală are și ea un rol important”, a mai spus Carmen Brumă.

Pentru a ilustra cât de repede se poate transforma un mic exces într-o problemă de durată, vedeta a venit cu o comparație sugestivă:

„Imaginează-ți că ești într-un tren. La început, abia pornește, dar dacă nu cobori repede, el prinde viteza. Și cu cât merge mai tare, cu atât îți va fi mai greu și mai dureros să sari din el. Așa funcționează și kilogramele pe care le aduci din vacanță…”, a conchis Carmen Brumă.

