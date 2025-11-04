Doliu la Hollywood! Diane Ladd, mama Laurei Dern, s-a stins din viață la 89 de ani

Este doliu în lumea filmului. Diane Ladd a murit la vârsta de 89 de ani. Actrița nominalizată de trei ori la Oscar pentru rolurile sale din „Alice Doesn’t Live Here Anymore”, „Wild at Heart” și „Rambling Rose” s-a stins în Ojai, California. Află mai multe detalii în articol!

Vestea tristă a fost dată de un reprezentat al fiicei sale, Laura Dern. Aceasta a transmis un mesaj emoționant și plin de durere:

„Eroina mea extraordinară şi mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viaţă în această dimineaţă, în casa ei din Ojai, California, cu mine alături. A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriţă, artistă şi spirit empatic pe care doar visele ar fi putut să-l creeze. Am fost binecuvântaţi să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei”.

Diane Ladd a murit

Diane Ladd a fost nominalizată la Oscar pentru rolul secundar din filmul „Alice nu mai locuiește aici”, în care a interpretat-o pe Flo, o chelneriță plină de viață. De asemenea, aceasta a fost nominalizată și pentru rolul din „Wild at Heart”, unde a interpretat-o pe mama malefică a personajului interpretat de Laura Dern, dar și pentru rolul din „Rambling Rose”, unde a jucat rolul apărătoarei lui Rose.

Diane Ladd a jucat de foarte multe ori alături de fiica ei, Laura Dern. Cele două au apărut recent împreună în serialul HBO DIN 2011-2013 „Enlightened”. Dern a interpretat-o pe Amy, o directoare care încearcă să își refacă viața după o cădere nervoasă, iar Ladd a interpretat rolul mamei sale care avea o relație dificilă cu fiica.

Printre rolurile importante pe care le-a avut de-a lungul carierei se numără: „Something Wicked This Way Comes”; „Black Widow” al lui Bob Rafelson; „Plain Clothes” al lui Martha Coolidge; „Hold Me, Thrill Me, Kiss Me” din 1992.

