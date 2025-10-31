Doliu pentru Lady Gaga! Bunica artistei internaționale a murit la vârsta de 94 de ani

Angelina Calderone Germanotta, bunica artistei Lady Gaga, a murit pe 12 octombrie, cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 95 de ani. Angelina a fost mama lui Joe Germanotta, tatăl cântăreței, și a fost considerată matriarca familiei Germanotta, fiind apreciată pentru legătura strânsă pe care a avut-o cu membrii familiei, inclusiv cu celebra sa nepoată.

Angelina Germanotta a jucat un rol important în viața și în cariera lui Lady Gaga. Numele complet al artistei, Stefani Joanne Angelina Germanotta, îi poartă amintirea, fiind o formă de omagiu care păstrează legătura artistei cu rădăcinile sale italiene și cu moștenirea familiei. Această legătură simbolică între nume și memorie reflectă respectul profund pe care Gaga l-a avut pentru bunica sa, precum și importanța acesteia în viața personală a cântăreței.

Lady Gaga este în doliu: bunica ei a murit

Funeraliile au avut loc pe 17 octombrie, în Pompton Plains, New Jersey, acolo unde familia s-a reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu.

De-a lungul anilor, Angelina Germanotta a fost remarcată pentru empatia și puterea pe care le-a demonstrat în momente dificile. În 2021, când câinii lui Lady Gaga au fost răpiți în timpul unui incident violent din Hollywood, Angelina a fost percepută ca un sprijin moral al familiei, arătând compasiune și preocupare pentru starea celor afectați.

Pe lângă rolul său de bunică, Angelina a fost o figură centrală în cadrul familiei Germanotta, fiind considerată un pilon de stabilitate și un exemplu de devotament față de cei apropiați. Ea a fost prezentă în viața nepoatei sale de-a lungul întregii cariere, iar influența ei s-a reflectat nu doar în sprijinul emoțional, ci și în valorile transmise și în conexiunea cu rădăcinile culturale italiene. Impactul său asupra familiei a fost considerabil, iar pierderea sa reprezintă un moment de durere pentru cei apropiați.

