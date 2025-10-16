S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Familia starului de la Hollywood a făcut anunțul

Moartea celebrei actrițe Diane Keaton a lăsat un gol imens în lumea filmului și a îndurerat milioane de fani. Starul de la Hollywood a murit pe data de 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani. Deși inițial cauza morții nu a fost făcută publică, acum s-a aflat. Vezi în rândurile de mai jos!

Cu toate că nu mai fusese în atenția publicului de câteva luni, vestea morții celebrei actrițe a îndurerat pe toată lumea. În ziua în care s-a aflat, copleșită de durere, familia a cerut respectarea intimității și nu a oferit prea multe detalii despre cauză.

Cauza morții actriței Diane Keaton

După 5 zile de la tragedie, familia actriței a oferit o declarație pentru People. Cei dragi au confirmat că Diane Keaton a murit din cauza unei pneumonii.

„Familia Keaton este foarte recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de dragoste și sprijin pe care le-a primit în ultimele zile în numele iubitei lor Diane, care a murit de pneumonie pe 11 octombrie”.

Diane Keaton a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rolul din „Annie Hall” în 1978. A cunoscut succesul în anii 1970, atunci când a jucat în filme celebre precum „Nașul”, „Annie Hall”, „Baby Boom”, „Clubul Primelor Neveste” și „Ceva, ceva tot o ieși”.

Keaton s-a născut în Los Angeles și a debutat în lumea filmului în 1970 cu rolul din filmul „Lovers and Other Strangers”.

Pasiunea ei s-a resimțit încă din liceu, atunci când juca în piese de teatru. După absolvire, Keaton a continuat studiile de teatru la facultate, dar a renunțat după puțin timp pentru a se muta la New York și a încerca să își croiască drumul spre succes.

Printre alte roluri ale actriței Diane Keaton se numără „Looking for Mr. Goodbar” din 1977, „Reds” din 1981, „Shoot the Moon” din 1982 și „The Little Drummer Girl” din 1984.

