Diane Keaton a murit la 79 de ani. Actrița câștigătoare de Oscar s-a bucurat de o carieră longevivă

De: Denisa Iordache 11/10/2025 | 23:20
Este doliu în lumea filmului! Diane Keaton, actrița celebră pentru rolurile din „Father of the Bridge” și „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani. Află în articol ce s-a întâmplat!

Cu toate că nu mai fusese în atenția publicului de câteva luni, moartea starului de la Hollywood a șocat pe toată lumea. Potrivit unui purtător de cuvânt al familiei, cei dragi au cerut respectarea intimității și nu au oferit prea multe detalii despre moartea celebrei actrițe, scrie People.

Diane Keaton a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rolul din „Annie Hall” în 1978. A cunoscut succesul în anii 1970, atunci când a jucat în filme celebre precum „Nașul”, „Annie Hall”, „Baby Boom”, „Clubul Primelor Neveste” și „Ceva, ceva tot o ieși”.

Keaton s-a născut în Los Angeles și a debutat în lumea filmului în 1970 cu rolul din filmul „Lovers and Other Strangers”.

Pasiunea ei s-a resimțit încă din liceu, atunci când juca în piese de teatru. După absolvire, Keaton a continuat studiile de teatru la facultate, dar a renunțat după puțin timp pentru a se muta la New York și a încerca să își croiască drumul spre succes.

Printre alte roluri ale actriței Diane Keaton se numără „Looking for Mr. Goodbar” din 1977, „Reds” din 1981, „Shoot the Moon” din 1982 și „The Little Drummer Girl” din 1984.

Diane Keaton a lucrat și ca regizoare. Ea a realizat documentarul „Heaven” din 1987, „Hanging Up” din 2000 și un episod din „Twin Peaks”.

Numele celebrei actrițe se afla în pre-producțiiile a trei filme: „The Makinfg Of”, „Constance” și „Artist in Residence”, potrivit IMDB.com. Din păcate, fanii nu o vor mai putea vedea pe micile ecrane în aceste pelicule.

