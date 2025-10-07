Doliu în lumea filmului! Kimberly Hébert Gregory, actrița din Anatomia lui Grey, a murit

Este doliu în lumea cinematografiei! Kimberly Hébert Gregory, celebră pentru rolul ei din serialul „Anatomia lui Grey”, a murit la vârsta de 52 de ani. Fanii sunt în șoc. Iată ce s-a întâmplat!

Vestea tristă a fost dată de fostul ei soț, actorul Chester Gregory, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. În postarea făcută, el a lăsat să se înțeleagă că actrița era bolnavă de o perioadă de timp. Cu toate astea, cauza morții nu a fost făcută publică.

„Ai fost strălucirea întruchipată, o femeie de culoare a cărei minte a luminat fiecare cameră. Ne-ai dat lecții de curaj, ai fost mult mai mult decât o fostă soție, ai fost prietenul meu. Fiul nostru, cântectul pe care l-am scris împreună, este ecoul viu al luminii tale.”, este o parte din mesajul acestuia.

Cine a fost Kimberly Hébert Gregory

Actrița s-a născut pe data de 7 decembrie 1972 în Texas, Houston și a început prin a juca teatru la finalul anilor 1990.

Kimberly a devenit faimoasă datorită rolului directoarei Belinda Brown din comedia „Vice Principals”. Actrița și-a făcut debutul pe micile ecrane în anul 2007, în serialul „The Black Donnellys”. Mai apoi, în același an, a jucat în „The Infidelity Handbook for Married Man” alături de Chris Rock.

În anul 2019, celebra actriță a jucat în drama pentru adolescenți „Fiv e Feet Apart”.

De-a lungul carierei sale, Kimberly a avut roluri importante în mai multe seriale, precum: „Grey`s Anatomy”, „The Big Bang Theory”, „New Amsterdam”, „Shameless”, „Gossip Girl”, „Two and a Half Men” și „Better Call Saul”.

Până în acest moment, nu au fost făcute publice informații despre problemele de sănătate care ar fi dus la decesul actriței.

