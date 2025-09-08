Acasă » Știri » Știri externe » După ce mii de oameni i-au adus un ultim omagiu la Milano, Giorgio Armani va fi înmormântat într-o ceremonie privată, alături de familia sa

De: Adrian Sabau 08/09/2025 | 14:58
Celebrul creator de modă Giorgio Armani, care a încetat din viață joi, la vârsta de 91 de ani, urmează să fie înmormântat alături de restul familiei, într-un mic oraș din nordul Italiei.

Anunțul a fost făcut de autoritățile locale:

„Ceremonia privată de înmormântare a lui Armani va avea loc în mica biserică San Martino, din satul medieval Rivalta.”

Rivalta se află în provincia Piacenza din nordul Italiei, la aproximativ 100 de kilometri spre sud de Milano. Giorgio Armani a vizitat frecvent această mică comună, unde se află și mormântul mamei sale.

Ce se știe despre ceremoonia de înmormântare

Biserica San Martino din Rivalta. Foto: Profimedia

Creatorul de modă va fi înmormântat în cavoul familiei sale, alături de părinții săi Maria și Ugo și de fratele său Stefano.

În conformitate cu dorințele sale, înmormântarea lui Armani va fi strict privată, doar familia participând la ceremonie.

Căile de acces în orășel vor fi închise, din motive de securitate și confidențialitate.

Zona înconjurătoare va fi închisă „din motive de securitate și pentru a asigura confidențialitatea înmormântării”, au anunțat autoritățile locale într-un comunicat pe Facebook.

Ceremonia va avea loc la ora 13:30, ora Italiei, conform publicației WANTED IN MILAN.

Ce omagiu i-au adus locuitorii din Milano creatorului de modă

Între timp, la Milano, capitala economică a Italiei, se ține o zi oficială de doliu pentru celebrul creator de modă, a anunțat primarul Giuseppe Sala.

„Milano este plin de semne Armani, ar fi imposibil să-l uităm”, a spus Sala. „Cea mai mare moștenire pe care o lasă orașului este credința sa profundă în autorealizare prin muncă.”

La rândul lor, magazinele Armani din întreaga lume vor rămâne închise în ziua înmormântării în semn de respect față de fondatorul casei de modă.

La Milano, mii de persoane au dorit să îi aducă un ultim omagiu lui Giorgio. Corpul acestuia a fost depus la Armani Teatro, sediul grupului Armani.

Armani Teatro, amplasat în fostul cartier industrial al orașului, este locul unde Giorgio și-a fondat casa de modă, în urmă cu o jumătate de secol, după ce se mutase la Milano cu familia, după cel de-al Doilea Război Mondial.

Jerbe impunătoare au fost plasate la intrarea în camera în care se afla sicriul.

Sicriul de lemn, pe care erau așezați trandafiri albi, era expus în vastul spațiu expozițional întunecat unde de obicei se țin prezentările de modă, înconjurat de zeci de felinare mici pe podea.

Ce personalități au trecut pe la sicriul lui Giorgio Armani

Moartea lui Armani a stârnit o revărsare de durere, cu omagii de la celebrități de la Hollywood și oameni obișnuiți deopotrivă.

De-a lungul unei cariere de cinci decenii, Armani a construit un imperiu de afaceri care variază de la haute couture la mobilier pentru casă. Numele său a devenit sinonim cu simplitatea elegantă.

Peste 16.000 de oameni au stat la coadă pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică pentru a-i aduce un omagiu designerului.

John Elkann, descendentul proeminentei familii Agnelli din Italia, și soția sa Lavinia, au fost printre primii vizitatori.

Elkann, care conduce vehiculul de investiții al familiei Agnelli, Exor, discutase anterior despre o potențială afacere cu Armani pentru a crea un conglomerat italian de bunuri de lux, inclusiv producătorul de mașini sport Ferrari, deținut de Exor, dar discuțiile nu au dus nicăieri.

Armani, care nu a avut copii, a pus în aplicare măsuri pentru a asigura continuitatea și independența afacerii sale, cu membri de încredere ai familiei și colegi de lungă durată.

Pe lângă membrii publicului obișnuit, printre cei îndoliați s-au numărat designerul de modă Donatella Versace, regizorul Gabriele Salvatores, câștigător al premiului Oscar, actrițele Maria Grazia Cucinotta, Margherita Buy și Isabella Ferrari și legendele fotbalului Paolo Maldini și Marco Tardelli.

Deasemenea, la Armani Teatru au mai venit foștii prim-miniștri Matteo Renzi și Mario Monti, compozitorul Ludovico Einaudi și președintele clubului de fotbal Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Ce spun angajații despre marele creator de modă

În conformitate cu dorințele lui Armani, o intrare separată a fost rezervată personalului grupului.

„Sunt una dintre angajatele lui, așa că sunt sincer atașată de el”, a spus Alessandra Caccavo, ștergându-și lacrimile. „S-a asigurat că nu ne lipsește niciodată nimic… a fost excepțional, atât de ospitalier … Îl vedeam mereu în birouri, ceea ce înseamnă mult când te gândești cine era.”

Duminică seara, sicriul lui Armani a fost scos din camera funerară, într-un cor de aplauze furtunoase.

(Citește și: Ultima dorință a lui Giorgio Armani. A cheltuit 12 milioane de euro pentru a își îndeplini visul)

