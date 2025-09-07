Acasă » Știri » Ultima dorință a lui Giorgio Armani. A cheltuit 12 milioane de euro pentru a își îndeplini visul

Ultima dorință a lui Giorgio Armani. A cheltuit 12 milioane de euro pentru a își îndeplini visul

De: Mirela Loșniță 07/09/2025 | 12:18
Ultima dorință a lui Giorgio Armani. A cheltuit 12 milioane de euro pentru a își îndeplini visul

Giorgio Armani s-a stins din viață joi, pe data de 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Celebrul creator de modă a fost înconjurat de familie în ultimele clipe din viața sa, dar și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani.

Ultimele momente din viața sa au fost petrecute alături de cei dragi, în stațiunea Forte dei Marmi de pe coasta toscană. Deși se confrunta cu probleme grave de sănătate, celebrul creator de modă a continuat să lucreze până în ultima clipă. Potrivit publicației Heunte, în această vară, Giorgio Armani a lipsit pentru prima data în viață de la prezentările sale.

Ultima dorință a lui Giorgio Armani

Înainte să moară, Armani avea o mare dorință. Acesta a vrut din tot sufletul să cumpere celebrul local „La Capannina di Franceschi” din Forte dei Marmi, un restaurant care a fost înființat în 1929. În acest restaurant au cântat vedete precum Ray Charles, James Brown și Grace Jones.

Legendarul creator de modă a cheltuit milioane de euro ca să își îndeplinească acest vis. A investit până la 12 milioane de euro în această achiziție, potrivit presei locale din Heunte. Motivul pentru care Armani și-a dorit extrem de mult acest local a fost unul cât se poate de serios. În acest loc l-a cunoscut pe arhitectul italian Sergio Galeotti, cel care între timp i-a devenit partener și asociat. Tot Galeotti a fost cel care l-a sfătuit și încurajat să își urmeze pasiunea în modă.

Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

De-a lungul timpului Giorgio Armani a lansat o linie de modă populară, Emporio Armani, precum și alte mărci, cum ar fi Armani Jeans, Armani Exchange și marca de decorațiuni interioare Armani Casa. În anul 2011, a deschis un complex imens Armani care ocupă un bloc întreg în centrul orașului Milano. Pe lângă faptul că oferă produse din diverse game Armani, inclusiv ciocolată, flori, bijuterii și cosmetice, acesta servește și ca club de noapte și hotel de lux.

Deși avea o avere colosală, celebrul creator de modă a murit cu un mare regret. Acesta a mărturisit în urmă cu ceva timp că îi pare rău de faptul că nu a petrecut timp mai mult cu cei dragi.

”Singurul lucru pe care îl regret în viața mea este că am petrecut prea multe ore lucrând și prea puțin timp cu prietenii și familia”, mărturisea designerul jurnaliștilor de la Financial Times.

Citește și: Testamentul lui Giorgio Armani. Cine va moșteni averea de aproape 7 miliarde de dolari a legendarului creator de modă

Tags:
Iți recomandăm
Unde fac nunta Taylor Swift și Travis Kelce. S-au zgârcit sau sunt, pur și simplu, sentimentali?!
Showbiz internațional
Unde fac nunta Taylor Swift și Travis Kelce. S-au zgârcit sau sunt, pur și simplu, sentimentali?!
Ce avere colosală avea Ducesa de Kent înainte de a muri. Ce se va întâmpla cu milioanele ei
Showbiz internațional
Ce avere colosală avea Ducesa de Kent înainte de a muri. Ce se va întâmpla cu milioanele ei
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Gandul.ro
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în...
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii întregi
Adevarul
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii...
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Click.ro
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Digi 24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Abia acum s-a aflat! Ce a dus, de fapt, la producerea tragediei din Lisabona. Raportul preliminar
kanald.ro
Abia acum s-a aflat! Ce a dus, de fapt, la producerea tragediei din Lisabona. Raportul...
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă:
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de...
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
kfetele.ro
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți,...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius...
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video
Fanatik.ro
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția...
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Capital.ro
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile înapoi
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile...
Când se răcește vremea. AccuWeather a publicat prognoza așteptată de toți
evz.ro
Când se răcește vremea. AccuWeather a publicat prognoza așteptată de toți
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
Gandul.ro
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în...
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
as.ro
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Copil de un an, bătut cu bestialitate în prima zi de creșă! Angajata a încercat să dea vina pe un alt copil, însă imaginile surprinse pe camerele de supraveghere au scos la iveală adevărul. Declarațiile părinților: „Este un coșmar”
radioimpuls.ro
Copil de un an, bătut cu bestialitate în prima zi de creșă! Angajata a încercat...
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”
Fanatik.ro
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru...
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă ...
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă George”
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, ...
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el
Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. La ce oră trebuie să te uiți pe cer
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. La ce oră trebuie să te uiți pe cer
Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă ...
Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă de 21 de ani
Vezi toate știrile
×