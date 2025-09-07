Ultima dorință a lui Giorgio Armani. A cheltuit 12 milioane de euro pentru a își îndeplini visul

Giorgio Armani s-a stins din viață joi, pe data de 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Celebrul creator de modă a fost înconjurat de familie în ultimele clipe din viața sa, dar și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani.

Ultimele momente din viața sa au fost petrecute alături de cei dragi, în stațiunea Forte dei Marmi de pe coasta toscană. Deși se confrunta cu probleme grave de sănătate, celebrul creator de modă a continuat să lucreze până în ultima clipă. Potrivit publicației Heunte, în această vară, Giorgio Armani a lipsit pentru prima data în viață de la prezentările sale.

Ultima dorință a lui Giorgio Armani

Înainte să moară, Armani avea o mare dorință. Acesta a vrut din tot sufletul să cumpere celebrul local „La Capannina di Franceschi” din Forte dei Marmi, un restaurant care a fost înființat în 1929. În acest restaurant au cântat vedete precum Ray Charles, James Brown și Grace Jones.

Legendarul creator de modă a cheltuit milioane de euro ca să își îndeplinească acest vis. A investit până la 12 milioane de euro în această achiziție, potrivit presei locale din Heunte. Motivul pentru care Armani și-a dorit extrem de mult acest local a fost unul cât se poate de serios. În acest loc l-a cunoscut pe arhitectul italian Sergio Galeotti, cel care între timp i-a devenit partener și asociat. Tot Galeotti a fost cel care l-a sfătuit și încurajat să își urmeze pasiunea în modă.

De-a lungul timpului Giorgio Armani a lansat o linie de modă populară, Emporio Armani, precum și alte mărci, cum ar fi Armani Jeans, Armani Exchange și marca de decorațiuni interioare Armani Casa. În anul 2011, a deschis un complex imens Armani care ocupă un bloc întreg în centrul orașului Milano. Pe lângă faptul că oferă produse din diverse game Armani, inclusiv ciocolată, flori, bijuterii și cosmetice, acesta servește și ca club de noapte și hotel de lux.

Deși avea o avere colosală, celebrul creator de modă a murit cu un mare regret. Acesta a mărturisit în urmă cu ceva timp că îi pare rău de faptul că nu a petrecut timp mai mult cu cei dragi.

”Singurul lucru pe care îl regret în viața mea este că am petrecut prea multe ore lucrând și prea puțin timp cu prietenii și familia”, mărturisea designerul jurnaliștilor de la Financial Times.

