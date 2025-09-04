Testamentul lui Giorgio Armani. Cine va moșteni averea de aproape 7 miliarde de dolari a legendarului creator de modă

Giorgio Armani a lăsat o moștenire uriașă în urma sa. De-a lungul timpului, legendarul creator de modă a adunat aproape 7 miliarde de dolari. Află, în articol, cine va rămâne cu banii, dar și cum se va împărți compania sa!

Joi, 4 septembrie 2025, Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani. Ultimele clipe le-a petrecut înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Celebrul designer a fost răpus de problemele de sănătate. Cu doar câteva săptămâni în urmă, creatorul de modă a fost diagnosticat cu o infecție pulmonară. Supranumit „Regele modei”, acesta lasă în urmă o moștenire uriașă.

Cine va moșteni averea lui Giorgio Armani

Giorgio Armani este fondatorul și proprietarul companiei care îi poartă numele și care a luat naștere în 1970. De asemenea, în 2012 a creat marca sportivă EA7. El s-a dedicat în totalitate pasiunii sale. Designerul era renumit pentru că supraveghea fiecare aspect al afacerii.

Era atent la orice detaliu, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte ca acestea să iasă pe podium. Așadar, creatorul de modă a vrut să pună la punct și câteva reguli clare privind modul în care compania ar trebui condusă după moartea sa, ținând cont că nu are copii.

Celebrul designer italian era unicul acționar al afacerii. Printre cei care ar putea rămâne cu o parte din averea colosală se numără sora sa mai mică, Rosanna, două nepoate, Silvana și Roberta, un nepot, Andrea Camerana, colaboratorul pe termen lung Pantaleo Dell’Orco și o fundație caritabilă.

Cu excepția surorii, toți sunt membri în consiliul de administrație al Grupului Armani. Nu sunt informații exacte despre cum vor fi împărțite acțiunile, însă experții în guvernanță corporativă au transmis că liniile directoare ar trebui să asigure o tranziție relativ lină.

„Este o organizație care reduce marjele de dezacord între moștenitori”, a declarat Guido Corbetta, profesor de strategie corporativă la Universitatea Bocconi din Milano.

Moștenitorii vor avea de respectat anumite principii de guvernare stabilite de un act din 2016, deținut de un notar din Milano. Potrivit acestuia, moștenitorii ar trebui să abordeze o potențială listare la bursă și orice potențială activitate de fuziuni și achiziții, dar nu mai devreme de 5 ani după decesul lui.

De asemenea, există și un document care detaliază aspecte precum protejarea locurilor de muncă în cadrul firmei. Giorgio Armani a mai lăsat scris faptul că cei care moștenesc trebuie să fie în „căutarea unui stil esențial, modern, elegant și discret, cu atenție la detalii și la purtabilitate”. Momentan Grupul Armani a refuzat să comenteze conținutul acestui act.

