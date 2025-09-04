Acasă » Știri » Testamentul lui Giorgio Armani. Cine va moșteni averea de aproape 7 miliarde de dolari a legendarului creator de modă

Testamentul lui Giorgio Armani. Cine va moșteni averea de aproape 7 miliarde de dolari a legendarului creator de modă

De: Irina Rasoveanu 04/09/2025 | 18:18
Testamentul lui Giorgio Armani. Cine va moșteni averea de aproape 7 miliarde de dolari a legendarului creator de modă
A murit Giorgio Armani/ Sursa foto: Profimedia

Giorgio Armani a lăsat o moștenire uriașă în urma sa. De-a lungul timpului, legendarul creator de modă a adunat aproape 7 miliarde de dolari. Află, în articol, cine va rămâne cu banii, dar și cum se va împărți compania sa!

Joi, 4 septembrie 2025, Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani. Ultimele clipe le-a petrecut înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Celebrul designer  a fost răpus de problemele de sănătate. Cu doar câteva săptămâni în urmă, creatorul de modă a fost diagnosticat cu o infecție pulmonară. Supranumit „Regele modei”, acesta lasă în urmă o moștenire uriașă.

Cine va moșteni averea lui Giorgio Armani

Giorgio Armani este fondatorul și proprietarul companiei care îi poartă numele și care a luat naștere în 1970. De asemenea, în 2012 a creat marca sportivă EA7. El s-a dedicat în totalitate pasiunii sale. Designerul era renumit pentru că supraveghea fiecare aspect al afacerii.

Era atent la orice detaliu, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte ca acestea să iasă pe podium.  Așadar, creatorul de modă a vrut să pună la punct și câteva reguli clare privind modul în care compania ar trebui condusă după moartea sa, ținând cont că nu are copii.

Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București,...

Celebrul designer italian era unicul acționar al afacerii. Printre cei care ar putea rămâne cu o parte din  averea colosală se numără sora sa mai mică, Rosanna, două nepoate, Silvana și Roberta, un nepot, Andrea Camerana, colaboratorul pe termen lung Pantaleo Dell’Orco și o fundație caritabilă.

Cu excepția surorii, toți sunt membri în consiliul de administrație al Grupului Armani. Nu sunt informații exacte despre cum vor fi împărțite acțiunile, însă experții în guvernanță corporativă au transmis că liniile directoare ar trebui să asigure o tranziție relativ lină.

„Este o organizație care reduce marjele de dezacord între moștenitori”, a declarat Guido Corbetta, profesor de strategie corporativă la Universitatea Bocconi din Milano.

Moștenitorii vor avea de respectat anumite principii de guvernare stabilite de un act din 2016, deținut de un notar din Milano. Potrivit acestuia, moștenitorii ar trebui să abordeze o potențială listare la bursă și orice potențială activitate de fuziuni și achiziții, dar nu mai devreme de 5 ani după decesul lui.

De asemenea, există și un document care detaliază aspecte precum protejarea locurilor de muncă în cadrul firmei. Giorgio Armani a mai lăsat scris faptul că cei care moștenesc trebuie să fie în „căutarea unui stil esențial, modern, elegant și discret, cu atenție la detalii și la purtabilitate”. Momentan Grupul Armani a refuzat să comenteze conținutul acestui act.

Citește și: Motivul pentru care Mihaela Rădulescu n-a primit niciun leu din averea lui Felix Baumgartner. Carmen Harra face dezvăluirea: ”Părinții nu au vrut-o în viața fiului lor”

Tags:
Iți recomandăm
Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii, ar putea ajunge după gratii! IREAL ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii ei
Știri
Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii, ar putea ajunge după gratii! IREAL ce…
Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte ca micuțul Victor să moară înecat în iaz, la o creșă privată: ”Era pe scaun și…”
Știri
Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte ca micuțul Victor să moară înecat în iaz, la o creșă…
Femeie ucisă de doi câini ciobănești, în Suceava. Care au fost ultimele ei cuvinte
Mediafax
Femeie ucisă de doi câini ciobănești, în Suceava. Care au fost ultimele ei...
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
Gandul.ro
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește...
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Digi24
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Mediafax
Mesaj dur de la președintele NATO, Mark Rutte, pentru Vladimir Putin
Parteneri
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe...
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
Digi 24
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București....
Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani
Digi24
Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și...
Giorgio Armani a murit. Celebrul designer avea 91 de ani
kanald.ro
Giorgio Armani a murit. Celebrul designer avea 91 de ani
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de...
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
kfetele.ro
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
observatornews.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine...
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil pentru pre-comandă
go4it.ro
Huawei Mate XTs, cu 16 GB de RAM și trei opțiuni de stocare, este disponibil...
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o...
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3...
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi...
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
Romania TV
Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști autorizați
Capital.ro
Obligație legală pentru proprietarii de apartamente. Se verifică la 2 ani doar de către specialiști...
Românii au probleme tot mai mari cu plata creditelor. Datele BNR, îngrijorătoare
evz.ro
Românii au probleme tot mai mari cu plata creditelor. Datele BNR, îngrijorătoare
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Gandul.ro
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa...
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
as.ro
Prinţişorul Craiovei, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: Vechituri
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au...
Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
radioimpuls.ro
Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Fanatik.ro
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu...
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să...
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii, ar putea ajunge după gratii! ...
Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii, ar putea ajunge după gratii! IREAL ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii ei
Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte ca micuțul Victor să moară înecat în iaz, la o creșă ...
Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte ca micuțul Victor să moară înecat în iaz, la o creșă privată: ”Era pe scaun și…”
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu după ce a revenit în România. Gestul făcut în memoria lui ...
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu după ce a revenit în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner
(P) Ce este hiperhidroza (transpirația excesivă): cum o tratăm eficient
(P) Ce este hiperhidroza (transpirația excesivă): cum o tratăm eficient
Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. E o mână de om, dar conduce un mastodont ...
Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. E o mână de om, dar conduce un mastodont de zeci de tone: „Polițiștii sunt surprinși!”
Răpire ca-n filme în București! Un fost soldat american a apelat la o echipă de profesioniști pentru ...
Răpire ca-n filme în București! Un fost soldat american a apelat la o echipă de profesioniști pentru a-și lua fiul din România
Vezi toate știrile
×