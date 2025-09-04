BREAKING | A murit Giorgio Armani la 91 de ani

Doliu imens în lumea modei! Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani. Supranumit „Regele modei”, acesta lasă în urmă o moștenire uriașă. Ultimele clipe le-a petrecut înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani.

Giorgio Armani a fost un legendar creator de modă, care s-a dedicat în totalitate pasiunii sale. Designerul era renumit pentru că supraveghea fiecare aspect al afacerii. Era atent la orice detaliu, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte ca acestea să iasă pe podium. Cunoscut drept „Re Giorgio” – Regele Giorgio, el s-a opus tentativelor de a vinde casa de modă pe care a fondat-o și nu acceptat nicio propunere de acest fel.

Giorgio Armani se confruntase cu probleme de sănătate

Joi, 4 septembrie 2025, Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani. Reprezentanții casei de modă pe care a fondat-o au transmis o declarație în numele familiei și al angajaților săi pentru a-și exprima regretul față de pierderea imensă suferită.

„Cu durere fără margini, grupul Armani anunță dispariția creatorului, fondatorului și motorului său neobosit. Domnul Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu respect și admirație de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. A lucrat neobosit până în ultimele zile. În această companie ne-am simțit mereu ca parte dintr-o familie. Astăzi, cu profundă emoție, simțim golul lăsat de cel care a fondat și a crescut această familie cu viziune, pasiune și dăruire. Dar tocmai în spiritul său noi, angajații și membrii familiei care au lucrat întotdeauna alături de domnul Armani, ne angajăm să protejăm ceea ce a construit și să ducem compania mai departe în memoria sa, cu respect, responsabilitate și iubire”, se arată în comunicatul casei de modă.

Giorgio Armani a fost răpus de problemele de sănătate. Cu doar câteva săptămâni în urmă, creatorul de modă a fost diagnosticat cu o infecție pulmonară. Inițial, „Regele model” a stat internat în spital, după care a fost dus la locuința sa pe via Borgonuovo din Milano pentru a se recupera acasă.

Din cauza stării sale delicate, legendarul designer nu a putut participa nici la prezentarea colecției Armani din luna iunie, un lucru foarte rar pentru el. A fost mereu prezent la evenimentele importante și a lucrat neîncetat. Pasiunea și munca l-au ajutat să pună pe picioare o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an.

Cei care doresc să își ia rămas bun de la Giorgio Armani o pot face sâmbătă și duminică la Milano, acolo unde va fi menajată o capelă funerară. Înmormântarea va fi una privată, iar compania nu a specificat data.

