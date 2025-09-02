Doliu la Hollywood! A murit actorul Graham Greene, cunoscut pentru rolul din „Cel care dansează cu lupii”

Actorul canadian Graham Greene, care a jucat în filme precum „Cel care dansează cu lupii”, a murit la vârsta de 73 de ani.

Anunțul a fost făcut de managerul său, Gerry Jordan, care a adăugat că actorul a încetat din viață din cauze naturale, informează BBC.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a legendarului actor canadian premiat Graham Greene”, a declarat Gerry Jordan într-un comunicat pentru CBC News.

Graham Greene a obținut o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din „Cel care dansează cu lupii”, o peliculă din 1990 regizată de Kevin Costner.

El a fost membru al Națiunii Oneida, parte a Rezervației celor Șase Națiuni din sudul provinciei canadiene Ontario.

Greene a lucrat ca desenator, tehnician civil, angajat în domeniul industriei siderurgice și membru al echipei unei trupe rock înainte de a-și începe cariera în teatru în Marea Britanie în anii ’70.

A murit Graham Greene

Într-un interviu din 2012 acordat publicației canadiane Playback, el a recunoscut teatrul că i-a oferit o bază pentru actorie.

„Te ajută să construiești un personaj. Când intri în film nu ai acest lux. Disciplina teatrului este ceea ce recomand tuturor actorilor”, spunea el la acea vreme.

În același interviu, actorul a spus că un moment cheie pentru el a fost atunci când s-a căsătorit cu soția sa, Hilary Blackmore, ceea ce a dus la „cea mai frumoasă perioadă din viața mea”. Momentul în care Greene a devenit cunoscut publicului larg a venit în 1990, când l-a interpretat pe Kicking Bird, un vraci Lakota, în „Cel care dansează cu lupii”. Greene a primit aprecieri din partea criticilor de specialitate pentru acest rol. El a apărut și în thrillerul western Thunderheart, interpretând rolul ofițerului Walter Crow Horse.

În The Green Mile, Greene l-a interpretat pe Arlen Bitterbuck, un bărbat de origine amerindiană condamnat la moarte.

A jucat și în alte producții, precum Die Hard With A Vengeance (1995), Maverick (1994), The Twilight Saga: New Moon (2009) și Wind River (2017).

De-a lungul carierei sale remarcabile, a câștigat numeroase premii, inclusiv Premiul Earle Grey pentru întreaga carieră, acordat de Academia Canadiană de Film și Televiziune în 2004. În 2016, a fost încoronat cu Ordinul Canadei, a doua cea mai înaltă distincție civilă a țării.

CITEȘTE ȘI: Tragedie la o creșă privată din Timișoara! Un băiețel de aproape 2 ani a murit înecat într-un iaz