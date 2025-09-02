Tragedie la o creșă privată din Timișoara! Un băiețel de aproape 2 ani a murit înecat într-un iaz

O tragedie cutremurătoare a avut loc la o creșă privată din Timișoara, unde un copil de nici doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-un iaz ornamental aflat în curtea unui restaurant vecin. Întâmplarea a scos la iveală grave probleme legate de supravegherea copiilor și de condițiile în care aceștia erau lăsați să se joace în afara incintei unității.

Incidentul s-a petrecut în timpul zilei, când copiii erau scoși afară pentru joacă. În loc să rămână în curtea proprie a creșei, micuții au fost duși pe terasa unui local lipit de clădire. Acolo, potrivit surselor din anchetă, personalul creșei obișnuia să folosească spațiul ca loc de recreere, în baza unei înțelegeri neoficiale cu proprietarul restaurantului. În grădina respectivă se afla însă un iaz ornamental, un element decorativ care s-a transformat într-un real pericol pentru copiii lăsați nesupravegheați.

Directoarea creșei a fost dusă la audieri

La un moment dat, băiețelul de doar 1 an și 8 luni s-a îndepărtat de grup și a ajuns în zona iazului. Fără ca cineva să observe imediat, acesta a alunecat și a căzut în apă. Trecerea de la joacă la tragedie s-a produs rapid, iar micuțul nu a mai putut fi salvat, în ciuda intervenției ulterioare a cadrelor medicale.

Îngrijitoarea responsabilă și-a dat seama de absența copilului abia când a început să-i strângă pe cei mici pentru a-i aduce înapoi în creșă. Numărătoarea a arătat că lipsește unul dintre ei, moment în care panica a cuprins personalul. Căutările au condus la descoperirea trupului copilului în apă, dar era deja prea târziu.

În urma evenimentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili exact circumstanțele. Primele măsuri au fost luate rapid: directoarea creșei a fost reținută pentru 24 de ore, fiind dusă la penitenciarul din Deva după mai multe ore de audieri. Gestul autorităților subliniază gravitatea situației și importanța clarificării responsabilităților. Una dintre îngrijitoare a fost și ea audiată, însă a fost lăsată să plece acasă, urmând ca ancheta să stabilească rolul fiecăruia în lanțul de neglijențe care a dus la moartea copilului.