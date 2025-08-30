Dublă tragedie în Iași! Soț și soție, morți într-o clipită, după ce s-au răsturnat într-o râpă

Doi soți de 67, respectiv 68 de ani, s-au stins din viață într-un accident cumplit. Aceștia veniseră de la București pentru a participa la un parastas organizat de o rudă în localitatea Feredeni, județul Iași. Drumul către destinație le-a fost fatal. Autoturismul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, iar ei nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire. Află, în articol, toate detaliile!

Vineri, 29 august 2025, un accident cumplit a avut loc în satul Feredeni, comuna Deleni, județul Iași. Doi soți de 67, respectiv 68 de ani au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă.

Cum s-a produs accidentul din Iași

Cei doi soți veniseră de la București pentru a participa la un parastas organizat de o rudă în localitatea Feredeni. În timp ce se îndreptau către destinație, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ieșit de pe carosabil.

Mașina în care se aflau femeia și bărbatul ar fi rămas fără frâne la coborârea unui deal, potrivit primelor informații neoficiale din presa locală. Astfel, autoturismul s-a răsturnat într-o râpă. Din nefericire, victimele nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

La fața locului au intervenit mai multe echipe din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Inspectoratul pentru situații de Urgență (ISU) Iași a transmis un comunicat oficial.

„Astăzi, în satul Feredeni, comuna Deleni, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o râpă. La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Autoturismul a fost găsit răsturnat pe cupolă, iar în interior au fost identificate două victime – o femeie și un bărbat – ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața. Cauza producerii accidentului rutier urmează a fi stabilită de către echipele de cercetare ale evenimentelor rutiere”, a transmis ISU Iași.

Reprezentanții ISU au precizat și câteva măsuri de prevenire a accidentelor rutiere. Iată ce le recomandă conducătorilor auto!

respectarea vitezei legale și adaptarea acesteia la condițiile de drum;

purtarea centurii de siguranță de către toți ocupanții vehiculului;

evitarea utilizării telefonului mobil în timpul condusului, fără sistem hands-free;

respectarea indicatoarelor și a regulilor de circulație;

evitarea conducerii sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau a oboselii;

verificarea periodică a stării tehnice a autoturismului;

adaptarea conducerii pe sectoarele de drum periculoase sau cu vizibilitate redusă.

