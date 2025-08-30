Acasă » Știri » Dublă tragedie în Iași! Soț și soție, morți într-o clipită, după ce s-au răsturnat într-o râpă

Dublă tragedie în Iași! Soț și soție, morți într-o clipită, după ce s-au răsturnat într-o râpă

De: Irina Rasoveanu 30/08/2025 | 14:13
Dublă tragedie în Iași! Soț și soție, morți într-o clipită, după ce s-au răsturnat într-o râpă
Ei sunt cei doi soți care au murit în accidentul din Iași/ Sursa foto: BZI.ro, Facebook

Doi soți de 67, respectiv 68 de ani, s-au stins din viață într-un accident cumplit. Aceștia veniseră de la București pentru a participa la un parastas organizat de o rudă în localitatea Feredeni, județul Iași. Drumul către destinație le-a fost fatal. Autoturismul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, iar ei nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire. Află, în articol, toate detaliile!

Vineri, 29 august 2025, un accident cumplit a avut loc în satul Feredeni, comuna Deleni, județul Iași. Doi soți de 67, respectiv 68 de ani au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă.

Cum s-a produs accidentul din Iași

Cei doi soți veniseră de la București pentru a participa la un parastas organizat de o rudă în localitatea Feredeni. În timp ce se îndreptau către destinație, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ieșit de pe carosabil.

Mașina în care se aflau femeia și bărbatul ar fi rămas fără frâne la coborârea unui deal, potrivit primelor informații neoficiale din presa locală. Astfel, autoturismul s-a răsturnat într-o râpă. Din nefericire, victimele nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

La fața locului au intervenit mai multe echipe din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Inspectoratul pentru situații de Urgență (ISU) Iași a transmis un comunicat oficial.

VIDEO ȘOCANT! Momentul în care politicianul ucrainean este împușcat pe stradă de către un livrator
VIDEO ȘOCANT! Momentul în care politicianul ucrainean este împușcat pe stradă de către...
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu:...

„Astăzi, în satul Feredeni, comuna Deleni, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o râpă. La locul solicitării au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Autoturismul a fost găsit răsturnat pe cupolă, iar în interior au fost identificate două victime – o femeie și un bărbat – ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața. Cauza producerii accidentului rutier urmează a fi stabilită de către echipele de cercetare ale evenimentelor rutiere”, a transmis ISU Iași.

Reprezentanții ISU au precizat și câteva măsuri de prevenire a accidentelor rutiere. Iată ce le recomandă conducătorilor auto!

  • respectarea vitezei legale și adaptarea acesteia la condițiile de drum;
  • purtarea centurii de siguranță de către toți ocupanții vehiculului;
  • evitarea utilizării telefonului mobil în timpul condusului, fără sistem hands-free;
  • respectarea indicatoarelor și a regulilor de circulație;
  • evitarea conducerii sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau a oboselii;
  • verificarea periodică a stării tehnice a autoturismului;
  • adaptarea conducerii pe sectoarele de drum periculoase sau cu vizibilitate redusă.

Citește și: Familia lui Costi Nedelea, tânărul mort în accidentul din Germania, este îngenuncheată de durere: ”Atât vreau. Să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop”

Tags:
Iți recomandăm
Alertă! Gheorghe Sofronea a plecat în Italia pe 21 august și nu mai este de găsit. Sunați de urgență la 112, dacă vă întâlniți cu el
Știri
Alertă! Gheorghe Sofronea a plecat în Italia pe 21 august și nu mai este de găsit. Sunați de…
Horoscop 31 august 2025. Zodia care are certuri în cuplu
Știri
Horoscop 31 august 2025. Zodia care are certuri în cuplu
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
Mediafax
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
VIDEO ȘOCANT! Momentul în care politicianul ucrainean este împușcat pe stradă de către un livrator
Gandul.ro
VIDEO ȘOCANT! Momentul în care politicianul ucrainean este împușcat pe stradă de către...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie...
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Adevarul
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea...
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Digi24
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
Mediafax
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24...
Parteneri
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54...
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
Click.ro
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un om a murit şi doi sunt grav răniţi
Antena 3
Momentul în care o cisternă plină cu dioxid de carbon este spulberată pe autostradă. Un...
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
Digi 24
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a...
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
Digi24
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34 caz de femicid din România, de la începutul anului
kanald.ro
Un bărbat din Cluj și-a ucis soția, apoi și-a pus capăt zilelor. Este al 34...
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de...
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
kfetele.ro
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
observatornews.ro
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
El e cel mai bogat sportiv din lume! Pe ce loc e Lionel Messi și cine conduce clasamentul în 2025
Fanatik.ro
El e cel mai bogat sportiv din lume! Pe ce loc e Lionel Messi și...
Fotbalistul celebru care a devenit tată de trei ori, în aceeași zi, dar în ani diferiți. Cum a fost posibil așa ceva
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care a devenit tată de trei ori, în aceeași zi, dar în ani...
Decizie pentru Ion Iliescu. Ce se întâmplă după moartea fostului președinte cu dosarele Revoluţiei şi Mineriadei
Capital.ro
Decizie pentru Ion Iliescu. Ce se întâmplă după moartea fostului președinte cu dosarele Revoluţiei şi...
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret FOTO
Romania TV
Cum arată Monica Gabor la şapte luni după zvonurile că ar fi născut în secret...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când vom da ceasurile înapoi cu o oră. S-a decis data
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când vom da ceasurile înapoi cu o oră. S-a...
O starletă din showbiz se mărită în închisoare: Am zile în care plâng
evz.ro
O starletă din showbiz se mărită în închisoare: Am zile în care plâng
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
Gandul.ro
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul...
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
as.ro
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze...
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
A1
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a...
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă. Mama băiețelului rupe tăcerea și spune prin ce chinuri a trecut:
radioimpuls.ro
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă....
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să...
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Fanatik.ro
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă! Gheorghe Sofronea a plecat în Italia pe 21 august și nu mai este de găsit. Sunați de urgență ...
Alertă! Gheorghe Sofronea a plecat în Italia pe 21 august și nu mai este de găsit. Sunați de urgență la 112, dacă vă întâlniți cu el
S-au cuplat acum o lună! Flavia Mihășan nu mai e singurică! Iubitul e un celebru comediant! Primele ...
S-au cuplat acum o lună! Flavia Mihășan nu mai e singurică! Iubitul e un celebru comediant! Primele declarații
Test de logică | Găsiți greșeala din această fotografie! Atenție la toate detaliile!
Test de logică | Găsiți greșeala din această fotografie! Atenție la toate detaliile!
Horoscop 31 august 2025. Zodia care are certuri în cuplu
Horoscop 31 august 2025. Zodia care are certuri în cuplu
Bombă la Antena 1! S-a aflat ce meserie are celebra concurentă: imagini wow
Bombă la Antena 1! S-a aflat ce meserie are celebra concurentă: imagini wow
Elena Cârstea, dezvăluiri tulburătoare din America, la trei ani de când a fost la un pas de moarte, ...
Elena Cârstea, dezvăluiri tulburătoare din America, la trei ani de când a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC! ”Am zis: GATA!” Transformarea incredibilă
Vezi toate știrile
×