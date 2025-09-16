Acasă » Știri » Doliu la Hollywood. Robert Redford a murit la 89 de ani

Doliu la Hollywood. Robert Redford a murit la 89 de ani

De: Andreea Stăncescu 16/09/2025 | 16:16
De: Andreea Stăncescu 16/09/2025 | 16:16
Robert Redfort a murit / FOTO: Profimedia
Este doliu la Hollywood după moartea legendarului actor și regizor Robert Redford. Starul, care a cucerit publicul cu rolurile sale și a schimbat cinematografia prin viziunea sa artistică și prin Festivalul Sundance, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală uriașă.

Robert Redford, actorul devenit ulterior regizor premiat cu Oscar, a murit marți dimineață, la reședința sa din Utah, la vârsta de 89 de ani. Decesul, survenit în zona muntoasă de lângă Provo, a fost anunțat printr-o declarație transmisă de Cindi Berger, director executiv al agenției Rogers & Cowan PMK. Aceasta a precizat că îndrăgitul starul internațional s-a stins în somn, fără a menționa însă o cauză exactă.

Actorul și regizorul Robert Redford a înființat Institutul și Festivalului Sundance, astfel că a deschis drumul pentru o generație întreagă de regizori independenți, oferindu-le o platformă unde să-și exprime creativitatea. În afara marelui ecran, Robert Redford a fost un susținător constant al cauzelor ecologice, implicându-se activ în campanii pentru protecția mediului și fondând organizații dedicate acestui scop.

Și-a dorit ca producțiile sale să trateze teme serioase, astfel că durerea sau corupția politică s-au numărat printre subiectele principale care au ajuns în fața publicului.

FOTO: Profimedia

Robert Redfort a debutat în cinematografie în anii 1960

Robert Redford și-a început cariera pe micile ecrane în 1960, iar trei ani mai târziu a intrat în lumea cinematografiei cu filmul „The War Hunt” (1963). Adevărata sa afirmare a venit odată cu westernul „Butch Cassidy”, producție care i-a adus celebritatea la Hollywood și i-a adus premiul BAFTA.

De-a lungul anilor, actorul a jucat în numeroase pelicule de referință, printre care „The Way We Were” (1973), „The Sting” (1973 – câștigător a șapte premii Oscar), „The Great Gatsby” (1974), „Three Days of the Condor” (1975) și „All the President’s Men” (1976).

Ultima apariție a lui Robert Redford pe marele ecran a fost în filmul „The Old Man & the Gun” (2018), unde a jucat alături de Jane Fonda. După această producție, ajuns la peste 80 de ani, actorul a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor, menționând că nu excludea complet posibilitatea de a reveni. În semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la cinematografie, i-a fost acordat un Oscar onorific pentru întreaga activitate în anul 2002.

ULTIMA ORĂ
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Nuntă secretă în sport! Multiplii campioni ai României au spus „Da!” și au petrecut într-un ...
Nuntă secretă în sport! Multiplii campioni ai României au spus „Da!” și au petrecut într-un decor feeric
Cod Rutier Grecia 2025. Schimbările inedite care atrag amenzi pentru șoferi: interdicții majore
Cod Rutier Grecia 2025. Schimbările inedite care atrag amenzi pentru șoferi: interdicții majore
Vedeta de la Neatza iubeşte din nou, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor. Cum a început ...
Vedeta de la Neatza iubeşte din nou, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor. Cum a început relaţia care a luat prin surprindere tot internetul
Evaluările Naționale s-au modificat. Anunțul oficial al ministrului Educației
Evaluările Naționale s-au modificat. Anunțul oficial al ministrului Educației
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
