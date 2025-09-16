Doi români au murit într-un accident rutier grav din Bulgaria. Mașinile lor au fost spulberate de un camion

Un accident cumplit a avut loc duminică după-amiază în Pasul Republica din Bulgaria, unde două persoane din România și-au pierdut viața după ce mașina lor a fost lovită de un camion. Tragedia a implicat trei autoturisme românești și a dus la blocarea completă a traficului în zonă.

Doi cetățeni români, un bărbat de 39 de ani aflat la volan și o femeie de 40 de ani, pasageră în mașină, au murit duminică după-amiază într-un grav accident produs în Pasul Republica, între localitățile Vaglevți și Voneșta Vodă, relatează presa bulgară.

Potrivit primelor informații, trei autoturisme cu numere de înmatriculare din România, care se deplasau către Ruse, au fost izbit frontal de un camion condus de un șofer de 52 de ani din Stara Zagora. Impactul a fost devastator, cei doi români pierzându-și viața pe loc.

Traficul a fost blocat în zonă

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Echipele de intervenție au acționat cu echipamente speciale pentru a tăia caroseria distrusă și a recupera trupurile celor decedați, dar și pentru a extrage o persoană rănită, transportată de urgență la spital.

Drumul spre Hainboaz a fost complet blocat, iar circulația a fost deviată pe rute alternative. Chiar și trenurile de marfă care trec prin regiune au fost nevoite să oprească temporar. Parchetul Districtual din Veliko Târnovo a inițiat o anchetă oficială pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia.

Și în urmă cu o lună a avut loc un accident în Bulgaria, unde au fost implicați mai mulți români. Trei mașini, dintre care două înmatriculate în România s-au izbit violent pe o șosea.

Ancheta preliminară arată că un șofer român a efectuat o depășire periculoasă și a intrat frontal într-un autoturism bulgar, iar al treilea vehicul nu a mai putut evita coliziunea. Șoferul acestuia a fost testat pozitiv la substanțe interzise, rezultatele finale fiind așteptate. În urma impactului, o mamă de 35 de ani și fiul ei de 8 ani au fost transportați de urgență în România cu un elicopter militar, pus la dispoziție prin sprijinul Ambasadei României la Sofia.

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem imaginile!

Tragedie la Spitalul Județean din Reșița! Un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei trepte